Непредсказуемый сценарий: в Коми на Печоре ждут большую воду

Село Среднее Бугаево Усть-Цилемского района. Весна 2020 года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Апрельское солнце в этом году радует нашу северную республику. Летние температуры весной уже побили многолетние рекорды по теплу. Однако бурная весна принесла в Коми резкий подъём воды на некоторых участках рек. Что ждать от причуд природы, выяснила «Комсомолка».

Чего ждать от Печоры?

Руку на пульсе природных изменений традиционно держат синоптики. В ЦГМС данные об уровне воды на реках Коми отслеживают круглосуточно.

— Зима 2020-2021 была холодной, периодами — аномально холодной. После сильных морозов и на фоне летних температур в середине весны вся природа активно просыпается ото сна, — констатировал начальник Коми ЦГМС Олег Козел.

Активно освобождаются ото льда крупнейшие реки Коми: Вычегда, Вымь, Летка, Луза, Сысола, а также главная водная артерия региона — река Печора, и их притоки.

Как известно, у рек женский характер. Поэтому полностью предугадать характер ледохода достаточно трудно. Чаще всего сильные подтопления случаются в отдалённых сёлах и деревнях, расположенных по берегам реки Печоры. Так, в Усть-Цилемском районе до сих пор помнят разливы 2014 и 2020 годов. Сильнее других от разгула стихии тогда пострадали жители сёл Верхнее и Среднее Бугаево. В 2014 году детей и одиноких стариков пришлось эвакуировать на вертолётах, а взрослые вместе с домашним скотом неделями жили на чердаках. По сельским улицам можно было передвигаться только на лодках.

Разлив Печоры в 2020 году. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Весной 2020-го этот сценарий вновь повторился. В довесок к пандемии коронавируса в муниципалитете в мае ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказались шесть населённых пунктов, пострадали как дома, так и дворовые территории. И хотя в этом году метеорологи большой воды в здешних местах не обещали, но местные власти держат ушки на макушке.

— По прогнозам, подъём воды будет в пределах средних многолетних показателей. Но мы всё равно готовы к непредсказуемому развитию паводкового сценария, — обнадёживает замглавы по вопросам строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации Усть-Цилемского района Андрей Хозяинов.

Специальная комиссия уже побывала в местах, где разлив реки наиболее вероятен. Туда завезли лекарства, местные предприниматели позаботились о запасе провизии в магазинах.

— На прошлой неделе была подвижка возле села Усть-Цильмы. Это знак, что ледоход скоро случится, — делится ожиданием предстоящего половодья чиновник. — Обычно после подвижки проходит неделя и река начинает вскрываться ото льда.

Унесённые ветром и водой

А вот в Вуктыльском район резкий подъём уже спровоцировал ЧП. В конце минувшей недели ледоходом оторвало понтонную переправу при демонтаже. Местный житель Алексей Остапчук заснял видео, на котором видно, как по реке живописно плывут понтоны. Огромные части моста несёт сильнейшим течением среди глыб льда. Достать их на берег невозможно из-за плотного ледохода.

Как сообщила глава района Гульнара Идрисова, ситуация находится под контролем.

— По реке унесло 26 из 130 понтонов. Это произошло по причине резкого подъёма воды на реке. Их попросту не успели демонтировать и, чтобы скреплённые между собой понтоны не наделали беды, специалисты успели их расцепить и позволили уплыть внизу по течению, — разъясняет обстоятельства руководитель муниципалитета. — Дважды в день в воздух поднимается вертолёт, который отслеживает нахождение понтонов — часть из них уже прибило к берегам рек, и катер по мере возможности буксирует их на место.

Чиновница пообещала, что все понтоны будут возвращены в Вуктыльский район, что собственно сейчас и происходит. Что касается следующего зимнего периода — понтонный мост планируют установить как обычно.

Зима засыпает, просыпаются клещи!

С наступлением тепла в Коми раньше обычного проснулись клещи. По последним данным Роспотребнадзора Коми (22 апреля), в республике зафиксировано 32 случая обращения за медицинской помощью по поводу укусов клещей

— В 11 случаях пострадали дети, — сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Ромэн Галимов. — В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми было исследовано 11 клещей. Возбудителей клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза не обнаружено.

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