Не раз подделывала подписи коллег: в Коми на скамье подсудимых оказалась следователь МВД

Следователь была уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел. Фото: СУ СК России по Коми.

В Коми в рядах силовиков треволнения. Произошло ЧП, о котором не говорят вслух - стыдно. И вроде мелочь - следователь ОМВД России по Ухте по долгу службы ставила подписи в важных делах и документах. Но закорючку 40-летний капитан юстиции рисовала не свою, а подделывала автографы коллег по цеху. Сейчас обвиняемая отправится на скамью подсудимых, ей инкриминируется превышение должностных полномочий и служебный подлог.

По информации наших источников, ухтинский следователь в 2019-2020 годах, чтобы скрыть факты бездействия и волокиты при расследовании уголовных дел, не раз и даже не два (спойлер: много раз) подделывала подписи своих коллег в важных следственных документах: уголовных делах, постановлениях и статистических карточках. Дама ловко имитировала автограф даже начальника СУ МВД по Коми, не говоря уже о факсимиле зампрокурора Ухты!

Всё началось ещё в 2019 году, и в прошлом году сотрудники СУ МВД по РК провели служебные проверки, по результатам которых следователь была привлечена к дисциплинарной ответственности. Капитана публично пожурили, объявили строгий выговор и предупредили о неполном служебном соответствии.

После предъявления обвинения в апреле 2021 года следователь была уволена за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел. Сейчас, по информации прокуратуры Коми, по результатам прокурорской проверки в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего следователя. Вину в совершении преступлений она не признала. Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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