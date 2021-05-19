Пенсионерка из Сыктывкара живёт в водобудке уже 32 года

За этим забором находится водобудка Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Современная молодёжь прекрасно знает, что такое фотобудка. Кабина для автоматической съёмки и печати фотографий. А вот о водобудках слыхом не слыхивала. В эту историю трудно поверить, но место, которые некогда использовалось для раздачи воды населению, стало домом для живого человека.

Экспонат из прошлого

Маленький домик, обнесённый синим забором, — со стороны эта скромная постройка, расположенная в Тентюковском переулке Сыктывкара, ничем не выделяется. И только старожилы знают, что полвека назад это одноэтажное строение служило местом раздачи воды для людей в округе.

Такие одноэтажные маленькие постройки были очень распространены в Советском Союзе. Ещё в середине прошлого века вода разливалась по будкам в большие ёмкости, а оттуда уже водораздатчицы разливали её жителям. Приходили люди за водой, кто с ведром, кто с бочкой, дети — с бидончиком. Задача водораздатчицы — содержать ёмкость в чистоте и отпускать воду ровно столько, за сколько было уплачено. Как правило, работники жили в таких водобудках семьями.

Большинство из тех, кому в советскую бытность довелось обитать в водобудках, сегодня вспоминают столь романтическую часть своего прошлого с улыбкой. Нередко в этих строениях жили вчерашние студенты, молодые семьи. Но с развитием прогресса и водоканальной системы города водобудки начали сносить. Сейчас в городе осталось не так много водобудок.

Наша героиня 68-летняя Раиса Григорьевна не привыкла изливать душу посторонним и потому категорически отказывается фотографироваться, неохотно рассказывает о себе. В начале 80-ых приехала в столицу Коми из посёлка, расположенного на юге республики. Своего жилья в городе у неё не было. Работала в магазине, потом в больнице.

— Сначала я жила в водобудке в местечке Париж, но когда там начали сносить частные дома, то перебралась сюда. Так и живу с 1988 года, — вспоминает женщина.

В этом доме живёт пенсионерка Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В то время водобудка служила по своему прямому назначению: внутри постройки стоял колодец из которого выходила труба. Именно она и снабжала весь частный сектор — улицу Депутатскую, Тентюковскую и Депутатский переулки — водой. В 90-ых годах трубу отключили, а в десяти метрах от бывшего «водопоя» поставили водоразборную колонку. Само здание водобудки, принадлежащее городскому водоканалу, впоследствии было передано на баланс мэрии.

Место в очереди

Маленький домик Раиса Григорьевна бережно обустроила.

— Всё помещение вместе с тамбуром и санузлом — 17 кв.м., площадь единственной комнаты — 11 квадратов, — описывает свой нехитрый быт сыктывкарка. — Топлю дровами. В сильные холода бывает ветер задувает, но я включаю конвектор. Воду беру с колонки, благо, рядом.

Своё единственное жилище пенсионерка старается поддерживать в хорошем состоянии: одноэтажный домик обшит сендвич-панелями, на крыше обновлён профнастил. В маленьком дворике аккуратно разбиты грядки. Верный соратник Раисы Григорьевны — пёс-дворянин Прошка. Он облаивает любого, кто приближается к жилью хозяйки.

Верный пёс Прошка всегда рядом Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В 2013 году администрация города пыталась выселить пенсионерку из водобудки, но женщина отстояла своё право на проживание здесь. А в 2017-м пенсионерка через суд смогла приватизировать это строение.

На свою жизнь бывшая хранительница воды жаловаться не привыкла. Но женщина не скрывает, что с удовольствием бы сменила водобудку на благоустроенное жильё.

— В 1999 году я собрала все необходимые документы, и мэрия признала меня нуждающейся в улучшении жилищных условий. Сейчас в общей очереди на квартиру я не в первой тысяче, - откровенно отмечает собеседница. — При этом очередь медленно двигается, так что когда дойдёт мой черёд, и не знаю.

А вот дома с соседней улицы Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Ещё был случай!

Как оказалось, такой случай в нашей республике далеко не единственный. Пенсионерка из посёлка Комсомольск-на-Печоре Евдокия Данилович уже несколько лет живёт... в бане! Парадоксально, но это личный выбор женщины. Как рассказал глава Троицко-Печорского района Алексей Целищев, старое жильё Евдокии Васильевны признано аварийным. Власти предлагали ей варианты решения проблемы, но женщине они не понравились. Она предпочитает отстаивать свои права одиночными пикетами перед окнами управы.

— В 2017 году по заявлению Данилович был заключён договор социального найма на жилое помещение. Евдокия Васильевна туда не вселилась и продолжала жить в бане. Она говорила, что площадь жилья, предоставленного по договору социального найма на 2-3 квадратных метра, меньше площади прежней квартиры, также её не устроили предложенные условия, рассказал чиновник.

Местные власти предлагали пенсионерке отремонтировать предоставленное помещение, выбрать и написать заявление на другое жильё, встать на очередь на переселение из районов Крайнего Севера. Но и эти варианты ей не подошли. «Сейчас Евдокия Васильевна требует снести её прежний аварийный дом, на его месте построить новый и предоставить ей квартиру там. На данный момент оснований для предоставления жилья во внеочередном порядке для Евдокии Васильевны нет», — подытожили в администрации района.

Юрист Наталия Максимова:

Юрист Наталия Максимова Фото: Из личного архива героя публикации

— Действительно, сегодня не редкость ситуация, когда гражданин России вынужден из-за отсутствия благоустроенного жилья проживать в помещениях, не предназначенных для этого (баня, гараж или нежилые пристройки).

Общий порядок перевода нежилого помещения в жилое регламентирован ст. 23 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой перевод должны осуществлять органы местного самоуправления. Если на соответствующий запрос гражданин получил от чиновников отказ, то он вправе обратиться в суд и там защищать своё право. Однако бывает и так, что есть решение суда, по которому на мэрию, администрацию района уже возложена обязанность предоставить благоустроенное жильё гражданину, а оно всё равно не предоставляется. При таком раскладе можно изменить способ исполнения решения суда, а именно затребовать не квартиру, а денежную компенсацию. На полученную выплату заявитель самостоятельно сможет решить свой жилищный вопрос.