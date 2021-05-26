Этим летом в лагерях отдохнёт каждый третий ребёнок из Коми

В оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 35 тысяч детей из Ком Фото: Екатерина САВЕНКО

Учебный год подошёл к концу, и многие родители задумались над тем, чем летом занять любимое чадо. И хотя официальный старт оздоровительной кампании в Коми заявлен на 1 июня, но запись в детские лагеря открыта в онлайн-режиме уже с 4 мая на портале отдых.дети11.рф.

Ковид не пройдёт!

Нынешним летом каждый третий школьник республики, порядка 35 тысяч детей, смогут отдохнуть и оздоровиться на базе стационарных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, частных лагерей. Из них 10,5 тысяч человек — ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Первые отдыхающие отправились в лагерь уже в мае: в «Черноморской зорьке» сейчас отдыхает 142 ребёнка из Коми. Что касается лагерей, расположенных на территории республики, то сейчас специалисты межведомственной комиссии полным ходом проверяют их на готовность к работе. Под прицел экспертов попали лагеря «Чайка», «Мечта» и «Гренада».

Так, «Гренада» примет пять смен технической, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности. Каждая смена продлится 14 дней и примет по 130 детей. Первый заезд – 10 июня.

– В прошлом году по решению оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на базе «Гренады» работал временный госпиталь для выздоравливающих больных. В марте этого года его закрыли, – сообщил заместитель руководителя Минобрнауки Коми Максим Ганов. – Чтобы привести всё в условия соответствия детскому лагерю, мы провели дезинфекцию, косметический ремонт в тех корпусах, где были пациенты. Работа выполнена, все разрешающие документы, подтверждающие полную безопасность нахождения в корпусах, уже получены. Так что ждём детей!

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, большинство мероприятий в лагерях намерены проводить на свежем воздухе.

– В этом году в лагере «Гренада» мы построили достаточно серьёзный спортивный комплекс, – рассказал директор Республиканского центра детей и молодёжи Александр Просужих. – Здесь будет универсальная площадка, беговая дорожка, военизированная полоса и трибуны для проведения мероприятий патриотического лагеря «Авангард».

Цена вопроса

В минобрнауки Коми не скрывают, что из-за финансовых трудностей денежное обеспечение летней кампании-2021 на порядок меньше, чем прошлым летом. Так, если в 2020 году на отдых наших ребят государство выделяло 426 млн рублей, то в 2021 году – 325 млн. Средняя стоимость путёвки в детский лагерь сегодня приближается к 39 тысячам рублей (в 2020 году она была 30 тысяч).

При этом родители могут получить компенсации за путёвку. За самостоятельно приобретённый билет в лагерь (из реестра разрешенных) выплатят 750 рублей за один день пребывания. Бесплатные путёвки предоставляются для одарённых детей, детей, находящихся под опекой, и сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Размер родительского, попечительского взноса составит 10% от стоимости проезда. — Авт.).

Второй год подряд предусмотрены меры поддержки для многодетных семей. Даже если семья не имеет статус «малоимущей», то для детей установлена оплата стоимости путёвки из республиканского бюджета. Родителям компенсируют 1500 рублей затрат за день пребывания ребёнка в лагере.

Родителям вход воспрещён

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти республики приняли ряд ограничений, которые коснутся и родителей отдыхающих. Навестить своё дитя не будет никакой возможности. Доступ для посторонних лиц на территорию детских лагерей в период проведения смен будет полностью ограничен. Транспорт, доставляющий детей к месту отдыха и обратно, также будет обрабатываться дезраствором.

Ежедневно юным отдыхающим, вожатым и всем работникам лагерей будут измерять температуру тела, подготовлены специальные средства защиты – дезинфицирующие средства для рук. Отметим, что вожатский состав, напрямую контактирующий с детьми, также не будет выезжать за пределы лагеря.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова:

– В ходе проверки республиканских лагерей мы увидели, что все они готовы к началу летней оздоровительной кампании: подготовлены необходимые документы, а условия, предусмотренные в местах отдыха, созданы для безопасного круглосуточного пребывания детей.

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