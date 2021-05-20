В Сыктывкаре приступили к борьбе с борщевиком

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре химическая обработка сорняка "борщевик" стартовала вчера с улицы Микушева. В этом году силами подрядчика обработка пройдет в три этапа и продлится до 17 августа.

Сроки начала и окончания выполнения работ могут быть изменены в связи с погодными условиями. В 2021 году под обработку попадают городские территории общей площадью почти восемьсот тысяч квадратных метров.

Обработка пройдет на 86 участках, среди которых мкр. Орбита, Лесозавод, Нижний Чов, Октябрьский проспект, ул. Маркова, Лесопарковая, Элеваторная, Печорская, Ручейная и др.

Фото: администрация Сыктывкара

Напомним, что в 2020 году было обработано около пятисот с половиной тысяч квадратных метров, в 2019 – двести двадцать тысяч квадратных метров.

Фото: администрация Сыктывкара

Как пояснили специалисты городского Управления ЖКХ, применяемые при обработке гербициды разрешены к применению на территории Российской Федерации, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву, так как химикат действует только попадая на само растение.

В этом году на уничтожение борщевика выделено 2,1 миллиона рублей из городского бюджета.

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