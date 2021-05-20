В Воркуте мужчина расквитался за сына с пятилетним мальцом, дважды швырнув его об лёд

Мужчина подошёл к парню, поднял его над собой и кинул об лёд. Когда мальчика подняли, вернулся и опять швырнул его на землю. Фото: скриншот видео с камер наблюдения.

Инцидент произошёл на лыжной базе в Воркуте ещё в марте, подтвердили "КП-Коми" в республиканском МВД. Сейчас видеозапись избиения ребёнка гуляет в Сети, вызывая негодование и большой общественный резонанс.

На видео видно, как два паренька не поделили горку, повздорили и немного подрались – казалось бы, типичная ситуация, ничего необычного. Как вдруг отец одного из мальчишек, заметив потасовку, решил вмешаться в детскую драку и «поставить на место» обидчика.

Он подошёл к парню, поднял его над собой и со всей силы кинул об лёд. Когда мальчика подняли, вернулся и опять швырнул его на землю. Отомщённый сын скакал рядом и пытался добить лежащего противника ногами. В итоге у мальца сотрясение мозга и травма позвоночника.

– Сначала мальцы подрались, вплоть причинения травм одного из них, – рассказали "КП-Коми" в региональном МВД. – А затем родитель пострадавшего мальчика напал на товарища своего сына. В ситуации разбирался участковый, сейчас дела о пострадавших дошкольниках направлено в суд (ч. 1. ст. 115. УК РФ).

В комментариях пишут:

- А потом: чего это мужики такими слабаками растут? А это потому, что папки за них даже в песочнице впрягаются, - написала Селия.

- Как же жаль, что некому накостылять этому уроду, - написал Саня.

- Так швырять пацаненка. И второй "молодчина": поднимать на руки да еще и подбрасывать. Это как пострадавших в ДТП сердобольные граждане пытаются поднять, усугубляя травмы, - написал пользователь под ником Сидор.

Нашлись и те, которые встали на сторону мужчины.

- Тот, которого на жопу посадили, перед этим по голове лежачего пацана прыгал. Так что не надо его защищать. Отморозок растёт, - написал Максим.

Многие отмечали жестокость двух сторон конфликта, не делая скидку на возраст пострадавшего мальчика.

- Зверье какое-то растёт, а не дети, хотя, чего удивительного? Один по голове попрыгал, другой головой об лед приложил, совсем мир с катушек съехал, откуда такая жестокость? - написал Вован.

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