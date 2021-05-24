Живые деньги и свободный график: почему водители Сыктывкара идут работать в такси

В Сыктывкаре активно обновляют общественный транспорт. Проезд сейчас обходится от 25 до 32 рублей в зависимости от маршрута. Повышение цен, пассажиров, естественно, не радует. Поэтому многие горожане — особенно те, кому предстоит групповая поездка, выбирают такси. Скинуться на машину иногда даже выгоднее, чем ехать на автобусе. Еще пять лет назад было трудно представить, что такси составит здоровую конкуренцию автобусам.

О частных перевозках говорим с президентом «Ассоциации таксомоторных предприятий Республики Коми» и руководителем таксопарка «Караван-сервис» Игорем Хвищуком.

«НА ВАШ ЗАКАЗ НАЗНАЧЕН ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

По оценкам собеседника, в Сыктывкаре сегодня свыше 2000 таксистов, которые ежедневно работают на своих машинах. Еще около 150 авто таксопарки сдают в аренду. При этом такси в Сыктывкаре только встает на путь общероссийской тенденции — легальной работы. В столице республики часть водителей по старинке ловят пассажиров на остановках, у вокзалов. Однако с наступлением эры агрегаторов, ситуация меняется.

— Мы начали заниматься бизнесом в сфере такси с 2000 года. Сейчас являемся партнером Яндекс.Такси. Другого способа работать я сегодня не представляю. Пассажиры все меньше машут рукой на улице. Нажать в приложении три кнопки и вызвать машину гораздо проще. По сути это пассажиры выбрали агрегатор, а мы, как представители водителей, заинтересованы в том, чтобы у таксистов были заказы, — говорит Игорь Хвищук.

Директор парка рассказывает, что таксисты в Сыктывкаре делятся на два вида. Первые относятся к работе профессионально. И таких около 15%. Они покупают автомобиль специально для работы, получают лицензию, платят налог как самозанятые.

— Есть водители, которые работают между выездами на вахту. Чтобы 15 — 20 дней отдыха не пропадали даром, идут подрабатывать в такси. Такие люди спокойно отрабатывают по восемь часов в день и приносят в дом лишнюю копейку. Много молодых пенсионеров в такси — с учетом северного стажа или по выслуге лет в силовых структурах. Есть те, кто выходит на линию только утром и вечером — по пути на работу и обратно. Один-два заказа сделал, окупил бензин. Зачем кататься пустым? — рассуждает Игорь Хвищук.

К слову, приходят в такси и люди необычных профессий. Директор парка рассказывает, что в такси он встречал врача-реаниматолога, воздухоплавателя, который на воздушном шаре облетел пол страны, пилота гражданской авиации.

— Немало тех, кто потерял работу в связи с пандемией и пока ничего не может найти по специальности. Есть те, кто решил сменить деятельность. Слышал, что в Японии чиновники в отставке идут в такси — очень популярно. У нас в Сыктывкаре почти та же история. Были слабослышащие водители и мужчина с протезами ног — к вождению у них нет противопоказаний, могут работать.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ТАКСИСТОМ И РЫБАКОМ

Профессиональные водители получают удовольствие от работы. Это общение, свободный график, живые деньги. К тому же ничего сложного в работе нет: агрегатор скидывает заказы, только успевай выполнять.

— Такие водители брендируют свои машины в ливрею Яндекс.Такси. Во-первых, это удобно пассажиром — сразу видно твое авто. Во-вторых, комиссия агрегатора для таких водителей ниже, а заказы выдают в приоритетном порядке, — рассказывает руководитель.

Успешных таксистов директор сравнивает с хорошими рыбаками, которые четко знают время утреннего и вечернего клева.

— Заработок водителя зависит от того, в какое время он выходит на работу. Главное правило: таксисты зарабатывают, пока остальные едут на работу или отдыхают. Больше спрос клиентов — выше стоимость для водителей.

По словам директора, чтобы иметь хороший доход, нужно быть на линии в утренние и вечерние часы, а также в пятницу вечером и праздничные дни. В выходные все едут на дачу, машин в городе меньше, и спрос растет.

— Если начать выбирать «туда поеду, а этот район мне не нравится», то ничего заработаешь. Сейчас водитель на своей машине чистыми в месяц зарабатывает от 50 тысяч рублей. На арендной машине — от 35 тысяч рублей.

Чаще всего таксисты Сыктывкара выходят на пятидневку. Только выходные дни делают среди недели. Самым популярным тарифом в городе директор называет «Эконом». Для работы в бюджетном тарифа чаще всего берут Renault Logan и Volkswagen Polo, а машины более высокого класса в республиканском такси — пока еще редкость.

— Сейчас у Яндекс.Такси еще появился тариф «Доставка». Можно перевозить небольшие посылки от человека к человеку. Можно работать на машинах, которые не попадают под требования к такси. Пока тариф только набирает популярность среди горожан и водителей, — рассказал Игорь Хвищук.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смотрим реальные доходы таксистов

В соцсетях можно найти группы, посвященные работе такси в Республике. Правда это не общедоступные сообщества — администраторы добавляют в них участников только когда убедятся, что человек имеет отношение к такси.

Наш корреспондент подал заявку на вступление в группу. Модератору объяснил, что только собирается начать работать, хочет пообщаться с другими водителями.

После одобрения заявки, мы пролистали последние обсуждения в группе. Темы для общения у таксистов простые: куплю-продам машину, обсуждение перекрытий, качества дорог и ситуации с ГИБДД. В начале мая один из участников сообщества интересовался у коллег, кто сколько зарабатывает. Обсуждение было популярным. Свой доход раскрывали не все. Однако в комментариях мы обнаружили несколько скриншотов водительских приложений с графой дохода. Мы скрыли фото и имена водителей.

Такой статистикой поделился Семен. На неделе с 26 апреля по 2 мая он работал пять дней. Получилось довольно неплохо — 25,8 тысяч рублей.

А это его же доход за март и апрель — 103 и 116 тысяч соответственно. Суммы уже после вычета всех комиссий. Мужчина уточнил, что специально для работы купил «вечный» Logan и не нарадуется на дешевые запчасти и экономичный расход.

Совсем свежие цифры от Георгия. На неделе с 17 по 23 мая он работал два дня, а с понедельника на вторник выходил в ночь. Это видно по диаграмме дохода. Итог 17,5 тысяч рублей за три дня.

Этот же водитель выложил статистику с 10 по 16 мая. За неделю 38,6 тысяч рублей. Георгий написал, что выходил на линию семь дней, потому что на прошлой неделе отдыхал три дня.

На неделе с 10 по 16 мая другой водитель Юрий откатал шестидневку. Вывел на карту почти 24,5 тысячи рублей. Он арендует авто в одном из парков. Месяц аренды плюс бензин обходятся в 25 — 30 тысяч в зависимости от интенсивности работы.