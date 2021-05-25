Пожарные приехали тушить пожар без воды: в Усть-Куломском районе погорельцы лишились всего имущества

Дом сгорел до тла, остался лишь хлев, часть уцелевшей бани и дровяник. Фото: из личного архива Галины Паршуковой

Утром 23 мая в пст. Паспом Усть-Куломского района в семье Екатерины Васильевны и Ивана Михайловича Мишариных случилось несчастье – полностью сгорел жилой дом.

- Утром 23 мая около семи утра мама и папа находились в хлеву, ухаживали за скотом: пенсионеры держат коров, телят, кур. Как обычно, вышли в рабочей одежде – папа в обычном камуфляжном костюме и галошах, мама в домашнем халате. Пожар увидел отец, когда уже все полыхало, – рассказывает младшая дочь Мишариных Галина Паршукова.

Пожар уничтожил всё нажитое имущество пенсионеров. Фото: из личного архива Галины Паршуковой

Огонь уничтожил всё имущество, уже не было возможности даже приблизиться к дому, чтобы попытаться спасти домашних животных и достать документы.

– Брат, пришедший тушить пожар, побежал искать собаку, которая находилась у летней кухни, но он не смог её найти – животное от испуга спряталось и задохнулось. При пожаре в доме ещё погибли две кошки, одна успела выскочить в окошко. Теперь наша кошка ходит по периметру места, где был дом и пытается понять, что произошло и куда пропало её жильё, – переживает Галина.

Сапожник без сапог

Местные жители помогали тушить пожар, прикладывая все силы. Оказалось, что в деревне пожарные были не готовы… к пожару, говорят очевидцы.

– Пожарные приехали через 20-30 минут, но от них не было толку. Прибыли с пустыми машинами, поехали до пожарных гидрантов. Увы, они оказались пустыми, в них просто отсутствовала вода. Ладно, с помощью местных подключили рукава к водяной колонке. В итоге из всех пожарных только один: тушил сам, остальными рукавами пользовались местные – у тех лучше получалось справляться с огнём. Мой брат приехал на бульдозере, сразу убирал погоревшую часть со стороны соседей, чтобы огонь не перекинулся дальше, – сетует младшая дочь Мишариных.

Галина и Иван Мишарины вместе уже 45 лет. Фото: из личного архива Галины Паршуковой

Нужна помощь

Семья просит всех неравнодушных проявить милосердие и оказать финансовую помощь. Погорельцам необходима одежда, бытовая техника, постельное бельё, посуда.

– Мои родители прожили вместе 45 лет, они нажили всё имущество честным трудом. Сейчас они живут у старшей дочери, ходят на свой двор к уцелевшему хлеву, мечтают построить избу, где как обычно будут гостить любимые дети и внуки. Мы всеми силами помогаем родителям, но очень хочется, чтобы у нас получилось как можно скорее, до холодов, открыть им двери в их собственный новый дом, увидеть их снова счастливыми.

Родители всегда трепетно относились к своему хозяйству, всё нажитое заработали честным трудом: Галина Паршукова. Фото: из личного архива

Необходимая верхняя одежда: одежда женская (взрослая)– 52-54 размера; одежда мужская (взрослая) – 54-56 размера; обувь женская – 35-36 размера; обувь мужская – 42 размера. Вещи просим приносить в хорошем состоянии, без дефектов (без пятен, дырок).

Вещи для погорельцев принимаются по адресу: - с. Усть-Кулом, ул. Луговая, д.1 (сын Владимир Иванович) - пст. Паспом, ул. Школьная, д. 29, кв. 1( дочь Любовь Ивановна)

Помощь для семьи Мишариных можно осуществить переводом на номер телефона 89042228831 Галина Ивановна П. (родная дочь).

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