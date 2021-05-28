В Коми подорожали курица, картошка и валидол

С 2021г. еженедельный мониторинг цен проводится по 106 товарам и услугам Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

За прошедшую неделю в Коми выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания в среднем на 4,5%, мясо кур - на 2,0%, масло подсолнечное - на 1,5%, маргарин - на 1,0%, рыбу мороженую неразделанную - на 0,9%, сосиски, сардельки, сметану, крупу гречневую - на 0,5-0,7%.

Из плодоовощной продукции картофель стал дороже на 3,0%, яблоки - на 2,6%, морковь - на 2,4%. Вместе с тем снизились цены на помидоры - на 4,6%.

Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости цены на щетки зубные увеличились на 0,9%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на поливитамины с макро- и микроэлементами на 2,5%, валидол - на 0,9%. Ниже, чем на прошлой неделе, отмечены цены на поливитамины без минералов отечественные на 5,4%, аллохол - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились, сообщает Комистат.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.

С 2021 года еженедельный мониторинг цен проводится по 106 товарам и услугам, в том числе товарам первой необходимости, лекарствам и медикаментам, средствам гигиены, детским товарам и т.д.

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