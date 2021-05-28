В Коми реабилитацию после коронавируса прошли уже свыше 1000 человек

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал, как в республике проходит посткоронавирусная реабилитация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал, как в республике проходит посткоронавирусная реабилитация.

Реабилитационные мероприятия начинают проводить еще во время нахождения пациента в стационаре, даже если речь идет об отделении реанимации это дыхательная гимнастика, физиотерапия, повышение мышечного тонуса.

Первые в республике реабилитационные мероприятия стали практиковать в Ухтинской физиотерапевтической поликлинике и в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. За весь период уже более тысячи пациентов прошли реабилитацию.

Для восстановления переболевших коронавирусом жителей Коми используют различные методы: лечение минеральной водой, уникальными сальпропелевыми грязями, светолечение, ингаляции. Перенесшим COVID-19 можно ходить на массаж, заниматься лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой.

Игорь Дягилев выразил отдельную благодарность специалистам, которые обучают население скандинавской ходьбе.

- В поездках по республике я часто вижу, когда жители городов и сёл занимаются этим видом физической активности, - добавил и.о. Минздрава.

Он отметил важность прохождения реабилитации после перенесения COVID-19 и подчеркнул, что для её получения необходимо обратиться в поликлинику или к фельдшеру.

В первую очередь реабилитация нужна тем, кто перенес коронавирус и имел пневмонию, подчеркнул Игорь Дягилев.

Пройти курс восстановления после COVID-19 в Коми можно в Ухтинской физиотерапевтической поликлинике, Сыктывкарской городской поликлинике № 3, Республиканском врачебно-физкультурном диспансере и Печорской ЦРБ.

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