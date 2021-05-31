Политтехнолог экс-главы Коми Максим Минеев помещен в сыктывкарское СИЗО

Задержанному инкриминируют статью 159, часть 4, хищение в особо крупном размере. Фото: Архив "КП"

Во время пересадки в екатеринбургском аэропорту правоохранители задержали уральского политтехнолога Максима Минеева. Позже его отправили в один из следственных изоляторов Сыктывкара. Политтехнолога, ранее работавшего в Коми, обвиняют в хищении, сообщает портал Ура.ру.

"Был задержан крупный уральский политтехнолог Максим Минеев. Сейчас он находится в сыктывкарском СИЗО. Задержанному инкриминируют статью 159, часть 4, хищение в особо крупном размере", — пишет издание Readovka в своем telegram-канале. Сообщается также, что он задержан на два месяца.

"Минеев работал там с бывшим губернатором (Сергеем) Гапликовым, был одним из неформальных кураторов внутренней политики. Претензии к нему могут быть связаны с непрозрачными финансовыми операциями при подготовке к празднованию 100-летия Коми", — рассказал URA.RU источник во властных структурах.

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