Известная спортсменка из Коми Юлия Ступак вновь порадовала своих болельщиков зажигательным танцем

Фото: скриншот видео со страницы фангруппы Юлии Ступак

В этот раз спортсменка выложила ролик в своей фангруппе с подписью: «Видео максимально простое, без какого-либо монтажа. Все потому, что мы хотели передать вам частичку нашей обстановки. Крайний день весны, теперь лето: короткие юбки, танцы, много улыбчивых людей на улицах, ну а мы на сборах».

Ранее в январе Юлия отпраздновала свою победу горячим танцем на подиуме, когда заняла второе место в итоговом зачете в престижной многодневной гонке Тур де Ски. Она уступила лишь американке Джессике Диггинс. Тогда к ее танцу присоединилась и ее коллега из США.

Весной спортсменка уже по традиции станцевала на пьедестале почета в Ханты-Мансийском автономном округе, когда взяла бронзу Югорского марафона.

Напомним, что американский журналист, писатель и эколог Билл Маккиббен поделился мнением о лыжнице сборной России Юлии Ступак.

— С удовольствием буду следить за Юлией Ступак в дальнейшем, не только как за лыжницей. Она ведь совершенно не похожа на русскую. Эта девушка буквально излучает позитив. Юлия берёт пример с Джесси Диггинс: смеётся и танцует на подиуме. На это приятно смотреть. Думаю, она может быть звездой в предстоящие годы. Ступак куда веселее, чем большинство русских, — рассказал журналист в подкасте FasterSkier.

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