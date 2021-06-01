Ко Дню России в Сыктывкаре пройдут военно-патриотические концерты

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7–9 июня в г. Сыктывкаре состоятся мероприятия культурно-просветительского проекта «Помним. Гордимся. Сохраним». Его проводит Финно-угорский культурный центр Российской Федерации при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в рамках реализации Гранта Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности.

Главным участником музыкальной программы в столице Республики Коми станет Игорь Русских, поэт, композитор, член Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Он впервые приедет в Сыктывкар для концертных выступлений и творческих встреч с молодёжной аудиторией, сотрудниками силовых ведомств и военнослужащими.

8 июня в 18:30 в Академическом театре драмы им. В. Савина пройдёт основной концерт проекта, в котором месте с Игорем Русских выступят вокальный ансамбль «Пламя 21» Главного управления МЧС России по Республике Коми, военный оркестр войсковой части г. Сыктывкара, артисты Театра мод Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль песни и танца «Сигудэк», солистка Ксения Мишарина, группа «Балалайка» им. Семёна Налимова и другие исполнители патриотических и эстрадных композиций.

9 июня в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации Игорь Русских встретится с художественными руководителями ансамблей, хоровыми коллективами, специалистами культурно-досуговых учреждений Республики Коми. Участники обсудят актуальные вопросы развития вокально-хорового жанра и патриотического воспитания молодёжи через популяризацию военно-патриотической песенной тематики. В этот же день музыкальная программа проекта завершится концертом в Сыктывдинском районном доме культуры для учащихся школ с. Выльгорт.

Отметим, что в рамках культурно-просветительского проекта «Помним. Гордимся. Сохраним» создана планшетная фотогалерея «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья», которая была открыта в декабре 2020 года. Дополнением к ней стал информационно-презентационный буклет об истории формирования и подвигах оленно-транспортных батальонов. В образовательных, культурных и социальных учреждениях Республики Коми прошли кинопоказы документальных фильмов «Северная кавалерия» и «Путь подвига» и культурно-просветительскиезанятия с демонстрацией выставки об оленно-транспортных батальонах.

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