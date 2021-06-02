Этнограф из Коми Евгений Худин: «Любовью к зодчеству «заразил» Билибин»

Евгений Худин: "Бывает залезешь в какую-то развалину, а там из под рухнувшего потолка проглядывает расписная столешница или голбечная дверь" Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Чудак-человек, подумала я в тот момент, когда я впервые встретилась с Евгением Худиным: летний зной, угасающая деревня на юге республики, на развалинах старинной усадьбы что-то ищет незнакомец... Уже позже выяснилось, это не просто искатель, а самый настоящий спасатель зырянской старины. Предметы, которые на первый взгляд кажутся барахлом, с подачи Худина становятся источником истории повседневности, опыта и образа жизни предков. О любви к коми зодчеству, резьбе и росписи научный сотрудник отдела этнографии Нацмузея Коми Евгений Худин рассказал нашему изданию.

По пути в прошлое

— Евгений, как у вас возник интерес к деревянному зодчеству?

— Я сам в деревне никогда не жил. Раньше, проезжая по селу Керчомья (Усть-Куломский район), видел только чёрные избы. Думал, как тут можно жить? Сейчас, когда едем с семьёй в район, мои говорят: Женя, давай Керчомью объедем, а то ты будешь возле каждого дома останавливаться, рассматривать, фотографировать.

Впервые роспись меня заинтересовала, когда покупал книги для дочери с иллюстрациями И.Я. Билибина. Наверно, любовью к зодчеству он меня и «заразил».

Осознанный интерес к старинным вещам из дерева проснулся, когда учился в СГУ на истфаке. Сначала это было хобби — каждые выходные садился в старенький москвич и ехал в ближайшие деревни. Вместе с этнографом и историком Валерием Шараповым в заброшенных домах находили старинный стол, расписные двери — их передали в музей. В итоге хобби переросло в любовь и стало делом жизни.

Этнограф уверен, что в Коми пора открыть музей зодчества под открытым небом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полтора года назад меня пригласили работать в музей этнографом. А недавно состоялась первая выставка «Деревянное зодчество зырянского Севера», где были представлены предметы, собранные в том числе во время поездок.

Дело — амбар

— Ещё до прихода в музей вы участвовали в этнографических экспедициях.

— После окончания второго курса с подачи профессора Семёнова (Виктор Анатольевич, доктор исторических наук, этнограф, историк. — Авт.) познакомился с инженером-реставратором Сергеем Павлюшиным (Замначальника Управления Коми по охране объектов культурного наследия. — Авт.). Он был инициатором реставрации и главным строителем деревянной часовни XIX века в Средней Отле Княжпогостского района.

Часто самые необычные находки скрываются в руинах домов Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В 1999 году в селе Кривое Удорского района Павлюшин решил восстановить самую древнюю в республике церковь — храм Параскевы Пятницы. Я приезжал, немного помог. А потом Анна Сивкова рассказала, что в старинном селе Важгорт есть амбар, установленный ещё в середине ХIX веке, длиной 34 метра и шириной 9 метров. Во время Крещенской ярмарки его использовали как магазин. Сейчас амбар оказался заброшен, нижние венцы сгнили. Заведующая филиалом местного музея Валентина Екимова пригласила нас заменить брёвна, и мы с Сергеем и Валерием в 2016-2018 годах заменили старые брёвна на новые.

— Важгорт — село, где в середине прошлого века писал свои картины живописец Владимир Стожаров. Дома с полотен ещё сохранились?

— Там до сих пор стоит дом, в котором, по преданию, гулял на свадьбе Питирим Сорокин. Готов к реставрации дом с красной дверью — с одноимённой картины. Хозяйка отдала ключи музею и согласна, чтобы в нём сделать гостевой дом. Для меня Важгорт — сплошная экзотика! У местных в ходу множество аутентичных вещей, охотники ходят по тропам, которые прокладывали ещё их прадеды.

— Расскажите о судьбе уникального удорского дома с фронтоном.

— Фронтон чудом удалось спасти. В 2010 году позвонила Валентина Екимова и сообщила, что «дом со львами» владелец распиливает на дрова. Мы приехали в деревню Острово — здесь почти не осталось жителей, и договорились у собственника выкупить расписную часть по цене телеги дров — пять тысяч рублей. Весь фронтон аккуратно разобрали и перевезли в Важгорт. Сейчас он хранится в ярмарочном амбаре. Под замком рисунок начал тускнеть, но пока другого места для хранения у нас нет.

"Дом со львами" в деоевне Острово Удорского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас "львы" томятся в амбаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спрятанная старина

— На чёрном рынке такие вещи ценятся, на них большой спрос среди коллекционеров.

— Несколько лет назад во время одной из экспедиций мы нос к носу встретились с «чёрными музейщиками» в Керчомъе. В одном из домов хозяйка-бабушка в фонд музея отдала резное подстолье. Грузим мы его, и к нам подъезжает машина, из неё выходят двое ребят, представились сотрудниками вологодского музея. А потом выяснилось, что ребята ездят по деревням, скупают прялки.

Подстолье 19 века Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— У вас есть чутьё, где могут быть удачные находки?

— Бывает залезешь в какую-то развалину, а там из под рухнувшего потолка проглядывает расписная столешница или голбечная дверь. О подобных предметах в своём дневнике путешествий по Коми в ХIХ веке упоминал Василий Кандинский.

Голбечная дверь, 19 век. Найдена в деревне Онежье Княжпогостского района Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Что интересно, если бы мы вошли в этот дом, например, 50 лет назад, когда в нём жили люди, то просто не увидели эту красоту. Она была спрятана. Дело в том, что в 70-х годах прошлого века росписи было очень много, её не ценили и нередко расписные столешницы и двери закрашивали масляной краской. Но! Краска под открытым небом истлела, обнажив роспись, и мы её обнаружили!

— Бывало, что рука не поднималась забрать вещь?

— Иногда действительно видишь вещь, и приходит ощущение, что если заберешь её, то энергетика места нарушится. Я историк, и нацелен на то, чтобы сохранять, а не разрушать. Например, в Усть-Куломском районе обнаружил уникальную полочку для икон, украшенную точечной росписью. Просто так её было не извлечь, только вырвать кусок дерева. Но нет, это красный угол, рука забрать не поднялась.

Часовня Введения во Храм Пресвятой Богородицы в дер. Средняя Отла Княжпогостского района нуждается в восстановлении Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы в дер. Четдино Корткеросского района ждёт реставрации Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Неужели всё то, что вы не успеете спасти, будет сожжено в топке?

— Сегодня селянам дешевле купить дом-развалюху и спилить его на дрова, чем выписывать дрова, платить предпринимателям... И я прекрасно их понимаю, это насущные проблемы. Участь многих старинных усадеб и амбарных городков — сгореть в печи. В более выгодном положении — деревянные постройки в Ижемском районе. Там до сих пор в хорошем состоянии дом Нарицына, дом Попова. Эти дома с мезонинами всегда перед глазами, и люди очень гармонично копируют традиционное элементы домостроения в быту, сочетая с современными синтетическими материалами. В Ижме, Сизябске, Мохче новые дома стараются украсить резными наличниками, хорошо подбирают цветовую гамму. Деревянное зодчество там – это не ушедшая, а живая культура.