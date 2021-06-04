В Сыктывкаре вывозят нелегальные гаражи

Фото: администрация Сыктывкара

В столице Коми продолжается вывоз незаконно установленных гаражей. Сегодня произведен демонтаж с последующим вывозом четырех из 10 планируемых объектов по улице Пушкина в районе домов №№ 80, 82, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: администрация Сыктывкара

Также самовольно установленные гаражи планируется вывезти из микрорайонов Давпон, Строитель, Орбита и Кируль. Кроме того, подготовлен пакет документов на демонтаж порядка 160 объектов, которые планируется вывезти в течение этого года.

Фото: администрация Сыктывкара

"С момента извещения собственника гаража о необходимости вывезти постройку до момента его принудительного демонтажа проходит 90 дней. Работа проводится с целью улучшения внешнего облика Сыктывкара и освобождения городских земель от незаконно установленных построек и конструкций гаражного типа", - пояснила заместитель начальника отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Людмила Макавкина.

Фото: администрация Сыктывкара

Владелец, чей гараж был демонтирован в принудительном порядке, сможет забрать его и находящиеся в нем имущество, обратившись в городское Управление ЖКХ.

Отметим, что владелец гаража должен возместить администрации города все затраты за демонтаж, а также за содержание на штрафстоянке.

"Некоторые хозяева гаражей добровольно демонтируют их. Так, например, владельцы трех конструкций гаражного типа по улице Кирова, 79а подтвердили, что вывезут гаражи самостоятельно, ведь это обходится дешевле, нежели доплачивать за хранение гаража на штрафстоянке", - отметила эксперт-аналитик группы муниципального жилищного контроля Управления ЖКХ администрации города Жанна Маркова.

Администрация Сыктывкара обращает внимание хозяев гаражей на необходимость проверить документы на землю: в случае, если она не оформлена, необходимо не дожидаться уведомления и вывозить гараж добровольно. В противном случае его вывезут в принудительном порядке.

***Владельцы должны самостоятельно демонтировать самовольно установленные постройки или подтвердить свои права на их установку, обратившись в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования столичной администрации (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416, тел. 294-151). В противном случае в соответствии с Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.12.2015 № 12/4081 гаражи будут вывезены.

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