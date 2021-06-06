В ухтинском приюте произошёл пожар

Фото: паблик приюта «Добрый город»

Вчера в ухтинском приюте для бездомных животных «Добрый город» произошло серьёзное ЧП, сообщили на страничке социальных сетей приюта. - Чудом обошлось без жертв. И жертвами могли стать не только собаки, но и сотрудники Приюта и волонтеры. Ведь сегодня суббота и в эти дни людей всегда много, - написали администраторы «Доброго города».

Пожар произошёл из-за возгорания газового баллона на кухне. Пожарный расчёт прибыл молниеносно в количестве четырёх машин, приехала скорая помощь, но кухню спасти не удалось.

Фото: паблик приюта «Добрый город»

Приют обратился к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. Питомцам необходим сухой корм, консервы или же любые субпродукты.

- Также можно помочь финансово, мы закупим всё необходимое сами. Также можете сварить дома кашу и привезти в приют. Будем благодарны за любую помощь. Кроме того, нужны будут деньги на восстановлении кухни. Пока даже не знаем, как мы будем ее восстанавливать. По ходу будем решать. Сейчас пока находимся все в стрессовом состоянии, - сообщили в паблике приюта.

Фото: паблик приюта «Добрый город»

Реквизиты для помощи приюту.

КАРТА СБЕРБАНКА: 4276 2800 1391 7114 (привязана к 89042734001 на имя Екатерина Петровна Н.) ГОЛОДНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89042077970 (для пополнения счета)

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА: ==================================== БФ "ДОБРЫЙ ГОРОД" ОГРН: 1161101056159 ИНН: 1102078329 КПП: 110201001 БИК: 048702640 Счет №: 40703810028000000119 К/с №: 30101810400000000640 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8617 СБЕРБАНКА РОССИИ ФИО: Паршукова Надежда Васильевна Назначение платежа: "Пожертвование"

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