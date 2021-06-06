Ухтинка восстановила право на получение пособия на первого ребенка через суд

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Ухтинка в суде отстояла свое право на получение выплаты в связи с рождением первого ребенка.

По информации Ухтинского городского суда, женщина обратилась в суд с иском к ЦСЗН Ухты о признании за ней права на меру социальной поддержки в виде денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

В суде истица пояснила, что обратилась в ЦСЗН Ухты за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в срок до достижения им шести месяцев.

ЦСЗН в назначении выплаты отказал. Отказ был мотивирован тем, что женщина не представила сведения о доходах отца ребенка. Уведомление об отказе было направлено в адрес женщины по "электронке", однако сотрудник ЦСЗН при отправке допустил ошибку в адресе электронной почты, соответственно, решение уполномоченного органа не дошло до адресата.

Позже, узнав о принятом решении, женщина обратилась в ЦСЗН с просьбой пересмотреть её заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, приложив к нему справку о заработной плате супруга, однако снова получила отказ.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ухтинка представила в уполномоченный орган все те необходимые сведения и документы, которые имелись в её распоряжении и которые по сообщению сотрудника ЦСЗН Ухты были достаточны.

Суд отметил, что сотрудники ЦСЗН не проверили в момент регистрации заявления комплектность документов, необходимых для предоставления государственной услуги, что повлекло за собой принятие отрицательного решения. Кроме того, женщина была лишена возможности ознакомиться и своевременно принять необходимые меры для устранения недостатков, послуживших причиной принятия такого решения, поскольку решение не было направлено сотрудниками ЦСЗН на несуществующий адрес электронной почты.

"Нарушение должностными лицами установленного порядка оформления документов и сообщения заявителю о результатах рассмотрения его заявления не может являться основанием для умаления прав гражданина", - отмечает суд.

Таким образом, суд пришел к выводу, что женщина действовала добросовестно, и в случае своевременного получения уведомления ЦСЗН об отказе в рассмотрении заявления, имела реальную возможность представить необходимый документ либо повторно обратиться за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в течение шести месяцев со дня его рождения.

В итоге суд удовлетворил требования женщины в полном объеме.

Однако решение суда ЦСЗН обжаловал в апелляционном порядке.

Судебная коллегия Верховного суда Республики Коми поддержала законную и обоснованную позицию суда первой инстанции.

Апелляционным определением суда решение Ухтинского городского суда Республики Коми оставлено без изменения, вступило в законную силу.

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