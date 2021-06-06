Студенты из Индии рассказали о жизни в Коми и трудностях изучения русского языка [видео]

Фото: скриншот видео СГУ имени Питирима Сорокина

Магистранты Института гуманитарных наук вместе с учебным телевидением СГУ имени Питирима Сорокина записали видеоопрос. В кадре — студенты из Индии Медицинского института третьего курса, которые говорят по-русски всего третий год, сообщили на портале СГУ имени Питирима Сорокина.

Холодная зима, бабушки, которые гуляют по улице, собаки на руках человека: ко Дню русского языка будущие медики рассказали, что их удивляло в поведении россиян, а также о трудностях, с которыми они столкнулись при изучении русского языка.

За три года изучения русского языка, студенты подметили схожесть некоторых слов русского языка и санскрита, как известно, санскрит имеет много родственных слов с русским, унаследованных от их общего предка, праиндоевропейского языка.

Пришлось ребятам привыкать и к русской кухне, не радующей обилием специй, и к коми языку, который пока студентам непонятен.

Напомним, Международный день русского языка отмечают 6 июня в день рождения Александра Пушкина, праздник был учрежден в ООН в 2010 году, а с 2011-го стал государственным праздником в России.

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