Воркутинка проиграла на бирже мошенникам

МВД по Республике Коми предупреждает граждан о том, что необходимо быть бдительными при вложении денежных средств в так называемые инвестиционные компании. Фото: Нина ЮШКОВА

В дежурную часть ОМВД России по г. Воркуте поступило заявление от женщины 1972 года рождения. Она сообщила, что под предлогом инвестиций денежных средств и получения прибыли у нее похитили крупную сумму денег.

Воркутинка пояснила, что ей позвонил мужчина. Он рассказал, что является «представителем инвестиционного фонда», и предложил вкладывать денежные средства в куплю-продажу акций различных предприятий. Звонивший заверил, что буквально за несколько дней инвестированные средства увеличатся вдвое, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Женщина доверилась телефонному «консультанту» и перечислила посредством онлайн-банка на указанную им карту 120 000 рублей, взятые в кредит. Однако после этого любительница быстрой прибыли не получила никаких начислений, а дозвониться до «помощника» уже не смогла.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По месту жительства потерпевшая была информирована участковым уполномоченным полиции о подобных фактах мошенничества с вручением памятки.

МВД по Республике Коми предупреждает граждан о том, что необходимо быть бдительными при вложении денежных средств в так называемые инвестиционные компании. Желание заработать, как правило, терпит крах, ведь «безусловный доход», который обещают клиентам, на самом деле ни что иное, как «отъем денег у населения».

Не следует верить неизвестным лицам, которые выдают себя за брокеров, букмекеров, экспертов по выводу средств из интернет-платформ. Кроме того, важно помнить: игра на бирже – самый ненадежный способ заработать.

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