В Вуктыле приступают к капитальному ремонту водогрейных котлов

Котельная в г. Вуктыле. Фото: Гульнара Идрисова

В котельную Вуктыла поступили оборудование и материалы для проведения капитального ремонта на котлах КВГМ-20. Подробнее о ходе ремонта "Комиинформу" рассказала руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова.

Нынешняя зима для города была весьма сложной, перебои в работе котельной, которые происходили в морозы, ославили город на всю Россию.

"Уже 7 июня специалисты приступят к ремонту котлов, которые весь отопительный сезон поочередно выходили из строя. Предварительно была уже проведена часть работ - среди них реконструкция системы ГЗС, системы химической водоподготовки производительностью 50 куб.м./час. Проведено лабораторное исследование отложений в трубках котлов, закуплена кислота для промывки котлов и удаления накипи, проведена промывка котла №1", - сообщила Гульнара Идрисова.

На сегодня заключен договор с ООО "Котлоресурс" из Бийска на капитальный ремонт котлов №2 и №3. 2 и 3 июня было завезено оборудование, поступило уже 80% оборудования. В основном это составляющие котлов - экранные и конвекционные трубки. В субботу в город прибудут две бригады по три человека, которые начнут ремонт котлов.

Также заключен и предоплачен договор на изготовление водогрейного котла Bosch. Приступили к гидравлической опрессовке сетей, уже готовы 1,9 км из 44,5 км. Идут комплексные работы по подготовке центральной водогрейной котельной к зимнему сезону.

"Хочется обратить внимание, что задолженность населения усложняет проведение ремонта. Задолженность задолженность перед ООО "Аквасервис" за поставленные услуги превышает 185 миллионов рублей, из них задолженность населения – 157 миллионов рублей. В связи с этим ресурсники ведут активную претензионно-исковую работу", - добавила глава города.

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