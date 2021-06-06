В северной столице России прозвучали жемчужины музыкального наследия Республики Коми

Фото: rkomi.ru

5 июня впервые на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга выступил Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа» (Утренняя заря). Мероприятие состоялось в рамках Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге, посвященных столетию региона.

Гостей и участников концерта приветствовал глава Коми Владимир Уйба. Он поблагодарил власти северной столицы России за тёплый приём, а также пожелал публике увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа.

«В рамках Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге мы постарались организовать интересную и разнообразную программу, представить наш культурный потенциал. Я благодарю всех, кто принял наше приглашение и пришел сегодня сюда, чтобы вместе с нами отпраздновать наш столетний юбилей. Мы будем рады видеть вас на юбилейных мероприятиях, которые пройдут в августе этого года в Сыктывкаре. Республика Коми ждёт вас», – отметил Владимир Уйба.

«Уважаемый Владимир Викторович, дорогие друзья! От имени губернатора Санкт-Петербурга поздравляю вас с прекрасным праздником, с Днями Республики Коми в Санкт-Петербурге и с наступающим столетием. Здоровья, успехов!», - приветствовал всех собравшихся председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Фото: rkomi.ru

Зрителям была представлена программа «Север – песня, Север – танец», включающая яркие номера и композиции золотого фонда ансамбля «Асъя кыа» и фрагменты из премьерных постановок последних лет. Среди самых ярких - номера, погружающие в национальные праздники коми народа. Среди них – «Весенняя Сысола», основанная на празднике «Гажа валяй» Сысольского района, «Самобытная Ижма», созданная по традициям уникального ижемского праздника Луд, а также фрагменты из театрализованного мультимедийного шоу «Легенды Коми края», поставленного к столетию Республики Коми.

Фото: rkomi.ru

Напомним, Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге стартовали 2 июня. Ознаменовал старт проекта выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. На протяжении культурного марафона ведущие профессиональные творческие коллективы республики представляют культурный потенциал Коми на лучших сценических площадках Санкт-Петербурга. Завершатся Дни Республики Коми в городе на Неве 7 июня на сцене Михайловского театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств.

Фото: rkomi.ru

Ключевые мероприятия празднования векового юбилея Коми пройдут в республике с 20 по 23 августа, включая масштабные события по всему региону. Отметим, Министерством культуры Коми была разработана насыщенная культурная программа, которая стартовала еще в 2019 году масштабным проектом «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре».

Фото: rkomi.ru

В ходе фестиваля города и районы республики демонстрируют то, чем по праву гордятся, раскрывая свой культурный и туристский потенциал. За все время на главных творческих площадках Сыктывкара выступили представители 14 районов. До конца года многообразие культуры и традиций представят ещё шесть муниципалитетов. Самое ближайшее событие состоится 11-12 июня, участниками которого выступят жители Сыктывкара.

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