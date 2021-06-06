В Сыктывкаре изменится схема транспортного обслуживания жителей заречных поселков

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

В Сыктывкаре с понедельника изменится схема транспортного обслуживания жителей заречных поселков

Это связано с прогнозируемым снижением уровня воды на реке Вычегде. Мэрия Сыктывкара информирует об изменениях в движении речных судов.

Пассажирское судно «Усть-Сысольск» переводится с маршрута «Алёшино - Седкыркещ» на маршрут «улица Геологов – Трёхозёрка». При этом будет запущен бесплатный автобус с улицы Геологов до остановки «Совхоз «Пригородный» (конечная остановка маршрутов №№ 3, 4, 15 и 17). Его расписание синхронизировано с движением «Усть-Сысольска».

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

В Алёшино будут курсировать два пассажирских катера «В-114» и «Орбита» на 70 мест суммарно. Со среды эти суда начнут курсировать по сокращенному пути (схема прилагается).

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

Для этого сейчас на берегу со стороны Седкыркеща укладываются мостки. Также со среды к этим двум судам присоединится ещё одно судно на 8 мест «В-64», который снимут с маршрута «Лодочная станция – Сидор-полой». Помимо этого на переправе будет дежурить судно на воздушной подушке на случай ухудшения речной обстановки.

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

Для обеспечения транспортного сообщения на маршруте «Лодочная станция – Сидор-полой» со среды будет работать катер на воздушной подушке «Хивус». До среды на маршруте будет работать «В-64», который заменит «Орбиту» («Орбита» с понедельника уйдёт на Алёшино, как было указано выше).

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

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