Пассажирку из Усинска хотят лишить водительских прав за сдвинувшийся с места автомобиль

Фото: предоставлено юристом героини статьи

В Усинском мировом суде рассматривается резонансное дело: «Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения». По версии сотрудников ГИБДД, Оксана Яковлева умудрилась управлять транспортным средством с переднего пассажирского сидения! И хотят лишить ее водительских прав. Подробнее "Комсомолке" рассказал юрист девушки Юрий Удот, который обеспечивает правовую консультацию по данному делу.

Нашла свободное такси

Эта история произошла 9 Мая. Оксана Яковлева находилась в гостях и по случаю праздника выпила (как потом покажет освидетельствование, у Ксении было 0.592 мг/л алкоголя в крови). Засобиравшись домой, женщина решила не использовать службу такси по вызову, а прогуляться до остановки частных таксистов.

Ксения пошла к ближайшим из них, около кинотеатра «Томлун», и села в автомобиль таксиста. В машине никого не было, двигатель автомобиля был в рабочем состоянии и соответственно ключи в замке зажигания.

Женщина хотела попытаться привлечь внимание извозчика, который стоял в сторонке и разговаривал с друзьями, и потянулась к клаксону, чтобы подать звуковой сигнал. В этот момент произошло непредвиденное: машина дала задний ход! И врезалась в автомобиль, стоящий позади. Итог: кузовные повреждения обоих машин.

Наткнулась на майора

Дальше, по воспоминаниям Ксении, всё пошло как в настоящем кошмаре. Вокруг стали бегать какие-то люди и громко кричать на незнакомом языке. Водитель автомобиля стал в чём-то обвинять, не стесняясь в выражениях. Совершенно неизвестный мужчина стал оскорблять и приговаривать, что женщина перехаживает на свободе уже лишних несколько лет, предварительно этот мужчина назвал себя майором и позвонил кому-то по мобильному телефону, потребовав прислать опергруппу.

Приехавший наряд полиции забрал Ксению в участок, где в отношении женщины была начата проверка по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» Как оказалось, владелец автомобиля дал объяснение, что частным извозом не занимается, а приехал просто для общения с друзьями. Женщина ему не знакома, в автомобиль её никто не приглашал.

Помощь юриста

На этом приключения нашей героини не закончились. Через некоторое время в отдел полиции приехали и сотрудники ГИБДД, которые составили на Ксению два протокола - об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и об отстранении от управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также предложили пройти освидетельствование на предмет употребления спиртосодержащих напитков. В этот момент женщина поняла, что без помощи юриста ей уже не обойтись и сразу же связалась со знакомым, который мог ей оказать такую помощь.

Знакомый юрист посоветовал нанять адвоката, который будет сопровождать проверку. Впоследствии было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием в деянии состава преступления. Но предстоял ещё суд по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Вот тут и разворачиваются основные нюансы этого дела.

Есть мнение

По мнению юриста девушки Юрия Удота, если суд признает действия сотрудников ГИБДД правомерными и Ксения лишается права управления транспортным средством от 1.5 до 2 лет, то тем самым Усинский мировой суд создаст опасную судебную практику, на которую будут в будущем обращать внимание профильные специалисты и судьи. Сотрудники ГИБДД будут использовать подобные ситуации фактически «по своему усмотрению». Другими словами, если автомобиль «вдруг» стал перемещаться, а в салоне транспортного средства только пассажиры, которые употребляли спиртные напитки и не собирались садится за руль, то смело можно их лишать прав и совершенно не важно, исправлен ли в автомобиле стояночный тормоз, коробка передач и прочие технические узлы и агрегаты?

- В таком случае мы окажемся за пределами той черты, где признание виновности будет аргументировано только самим фактом нахождения в автомобиле, - рассуждает юрист.

Юрий считает, что суд должен установить факт целенаправленного управления транспортным средством и только в этом случае можно применить санкции, предусмотренные законом. Однако надо принимать во внимание и то, что сотрудники полиции, которые проводили проверку по факту угона, пришли к убеждению, что женщина находилась на переднем пассажирском сидении и не имела возможности управлять транспортным средством, что служит прямым доказательством того, что Ксения не управляла автомобилем и не собиралась садиться за руль. Также в защиту играет роль и видеозапись из камер наблюдения, которые находятся на здании кинотеатра «Томлун». Но если суд займёт сторону сотрудников ГИБДД, которые и составили протокол об управлении ТС в состоянии опьянения, то в жизни нашей героини, как и в жизни других граждан, оказавшихся в похожей ситуации, начнутся большие изменения.

Очередное заседание по этому делу состоится 18 июня.

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