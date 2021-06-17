В Коми осиротевших лисят вернут в привычную среду обитания

Фото: Артур Гарнов

12 июня в 19 км от села Дон в сторону Югыдъяга лесники нашли в лесу маленьких лисят.

– Лесник со стажем Анатолий сообщил, что у животных не было мамы – лисята оставались в шумном и небезопасном месте, там проходили лесные работы, грузились бунты, а вокруг над местом летали коршуны, явно приметавшие беззащитных деток. Заметив, что у одного лисенка повреждена лапа, мужчина сжалился над ним и взял домой – в лесу его ждала верная смерть, – сообщил Артур Гарнов.

Фото: Артур Гарнов

К Артуру Гарнову обратилась семья лесника неслучайно, два года назад к его дому пришёл лосёнок. Молодой человек тогда организовал перевозку лосёнка на лосеферму в с. Якшу Троицко-Печорского района.

На следующий день мужчина вернулся в лес, он опять заприметил ещё четверых лисят, опять же без мамы – она не вернулась, значит, её точно уже ждать им не стоит. Одного лисёнка мужчина взял, а другие разбежались.

Лисята пожили в семье несколько дней, питались молоком и хлебом. Далее встал вопрос, что с ними делать дальше. Была мысль отвезти на сыктывкарскую станцию юннатов, но на данный момент приютившая семья приняла решение выпустить их в привычную среду обитания, рассказать Артур Гарнов.

Фото: Артур Гарнов

Как рассказали в пресс-службе Минприроды Коми, чтобы передать лисят на станцию юннатов, необходимо разрешение. Леснику, взявшего лисят под свою опеку, следует уведомить минприроды Коми, написать, при каких обстоятельствах были изъяты звери из привычной среды обитания, что угрожало их жизням.

В подобных ситуациях следует сообщить в соответствующие органы, в данном случае в управления охраны и животного мира Усть-Куломского района. Специалисты должны оценить обстановку и сами принять решение, или же можно написать заявление напрямую в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

В Минприроде напомнили, что добыча охотничьих ресурсов – это отлов или отстрел охотничьих ресурсов. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу.

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