В Коми от нашествия насекомых-вредителей пострадали деревья

Вновь черёмуха зазеленеет только через три года. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

А всё из-за нашествия паразитов, убивающих листья растения – моли и тли. Часть деревьев к началу июня покрылась паутиной, в коконах которой обосновались мелкие гусеницы. Прожорливые постояльцы уже оставили часть макушек без кроны. С гусеницами черемуховой моли соседствует не менее прожорливая тля. Местные жители уже бьют тревогу, дескать, останемся без зелени. «Комсомолка-Коми» узнала масштабы бедствия.

Больные деревца

– Я уже почти неделю бьюсь над тем, чтобы деревья не погибли от нашествия тли и гусениц. И был уже момент – на Первомайской улице все деревья были съедены несколько лет назад. И это не послужило уроком. Я звонил в единую диспетчерскую, МУП «Горзеленхоз», центр гигиены и эпидемиологии. Последние сказали, чтобы звонил в управляющую компанию. В УК говорят, что у них денег нет. Но если в ближайшие дни не заняться этим вопросом, то все пропадет, – не без горечи делится местный житель Владимир Двоеглазов.

Местные жители бьют тревогу. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Владимир Иванович живет на улице Чибьюской. После того, как заметил больное дерево в своём родном дворе, обнаружил такую же проблему на соседней улице Бушуева. Были и сообщения от других жителей города – поражёнными оказались деревья на Космонавтов и проспекте Ленина.

Деревья рискуют остаться голыми. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Из своего кармана

О том, кто должен обработать посадки и за чей счёт черемуху от паразитов спасать будем, рассказали в отделе экологии управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ухты. Так, во дворах многоквартирных домов сохранять растения придётся жильцам из своего кармана – управляющая организация должна внести обработку зелёных насаждений как вид услуг в счета. На общественных территориях обработку на себя возьмет местный бюджет.

– Нами были написаны официальные письма в МКП «Спецавтодор» и МУП «Горзеленхоз», так как этим предприятиям переданы на обслуживание некоторые муниципальные территории. О выполненных работах они должны отчитаться до 30 июня, – прокомментировала ситуацию заведующая отделом экологии МУ «УЖКХ» Екатерина Колегова.

Тля и моль облюбовала зелёные вкусные деревья. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

«Горзеленхоз» часть своей работы уже выполнил – обработали от паразитов пораженные деревья на Набережной газовиков и сквере Прядунова. Помимо черемухи, пострадала рябина и калина. Но работы планируют продолжать. Правда, осложняется всё тем, что для обработки в черте города существуют ограничения, так как распылять «химию» при наличии людей рядом тоже нельзя.

Но, как отмечают специалисты, даже в самом худшем случае, если гусеницы и тля окажутся шустрее людей, которые намерены бороться вредителями, голой черемуха будет не всегда. За 3 года дерево оправится от болезни и снова зазеленеет.

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