Бежим от «свинства»: активные ухтинцы очищают улицы от мусора во время занятий спортом

Знакомьтесь, Максим Бобровский, его супруга Ксения, сын Никита и друг Михаил Логинов. Вся эта бравая команда входит в ухтинский клуб любителей бега Ukhta Runners, который, помимо пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом, организует и различные акции. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Есть две категории людей: те, кто мусор бросает, и те, кто за ними убирает. «Комсомолка» с удовольствием расскажет читателям о вторых – компании ухтинцев с активной жизненной позицией, увлечённых не только чистыми улицами и экологией, а ещё и бегом.

Знакомьтесь, Максим Бобровский, его супруга Ксения, сын Никита и друг Михаил Логинов. Вся эта бравая команда входит в ухтинский клуб любителей бега Ukhta Runners, который, помимо пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом, организует и различные акции. Июньские длинные выходные не стали исключением – в субботу, аккурат в восемь утра, активные горожане собрались на улице Довлатова, вооружившись перчатками и мусорными мешками, для весьма странной и необычной пробежки.

Плоггинг – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Что вы знаете о плоггинге? Вот и мы почти ничего. Оказывается, это очень доброе и полезное занятие.

– «Плоггинг» – экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Активный отдых, который совмещает в себе бег и сбор мусора. Участники бегут, при этом собирают пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, целлофановые пакеты. Им приходится приседать и наклоняться, а это дополнительная физнагрузка. Такая пробежка очень интенсивная, включаются практически все группы мышц, – делится Максим Бобровский.

Что вы знаете о плоггинге? Вот и мы почти ничего. Оказывается, это очень доброе и полезное занятие. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

И пробежка действительно оказалась очень интенсивной – на улице Довлатова оказалось столько всего, за чем идейным бегунам пришлось нагнуться. Удивительно, что улица, по которой пролегал маршрут активистов, даже еще не застроена. То есть люди тут не живут, но уже порядком успели «насвинячить». Чего только не похоронено на обочине нового асфальта: покрышки и автомобильные коврики, масса бутылок, очевидно, последствия чьего-то развесёлого отдыха.

Есть две категории людей: те, кто мусор бросает, и те, кто за ними убирает. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– Больше всего мы подобрали нетканых салфеток. Видимо, родители, пришедшие сюда с детьми покататься на велосипедах, роликах и самокатах, вытирают руки влажными салфетками своим отпрыскам. И здесь же их и кидают, – сетует Ксения Бобровская.

Если Ксения права, то можно легко представить, как в будущем поведут себя эти дети, воспитанные примером собственных родителей. Именно поэтому чета Бобровских привлекает своего 6-летнего сына Никиту ко всем своим инициативам. Мальчуган растёт серьёзный.

Чета Бобровских привлекает своего 6-летнего сына Никиту ко всем своим инициативам. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– Надо не засорять природу! – советует Никита Максимович. – Если хочешь что-то выкинуть, то нужно это делать не на асфальт или траву, а в мусорку, или донести до дома,

Несмотря на палящее солнце и субботнее утро, Никита наравне со взрослыми провёл час на плоггинге. В результате, пройдя всего два километра, активисты собрали почти полтора куба мусора – ВОСЕМЬ больших мусорных мешков! И это далеко не всё, что на ещё незаселенной улице Довлатова оставили местные жители. Акцию Ukhta Runners будет продолжать. На следующую, которая пройдет 26 июня, приглашаются все желающие.

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