В Коми собака, чью хозяйку увезли в реанимацию, тихо умирала в запертой квартире

Фото: Любовь Демещенко
Собака осталась одна в квартире после того, как хозяйку увезли в реанимацию.
Пост-крик о помощи опубликовали подписчики сыктывкарского приюта «Друг».
- Вскрыли квартиру, а там собака обезвоженная. Хозяйку увезли в реанимацию. Нужна передержка до утра хотя бы. Капельницы есть, ставить не умеем, - написала автор поста Любовь Демещенко.
Собака всю ночь пробыла под капельницей. Сейчас она начала потихоньку приходить в себя, стала пить воду, кефир, сделала собачьи дела по большому и даже пыталась встать.
Спасители пса не могут оставить его у себя, поэтому обратились за помощью в приют «Друг» для поиска временной передержки. Ждём информацию о дальнейшем развитии истории.
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