Жителям Коми станет доступен целый ряд новых сервисов на Госуслугах

Как показывает практика, сервисы помогают снизить уровень бюрократии, делают жизнь комфортнее и удобнее. Фото: Shutterstock.

Цифровое взаимодействие с государством стало привычным для 48% россиян, а 64% отмечают, что оно положительно влияет на их жизнь (данные индекса готовности к цифровизации, разработанного АНО «Диалог»). Какие цифровые сервисы станут в ближайшее время доступными в 2022 году на Госуслугах жителям Коми, расскажем в нашем материале.

Комфортно и удобно

Электронные госуслуги в России развиваются с 2009 года, темп их внедрения и разработки ускорила пандемия. Как показывает практика, сервисы помогают снизить уровень бюрократии, делают жизнь комфортнее и удобнее. К 2030 году 95% социально значимых услуг должны будут предоставляться онлайн. «Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей», считает курирующий цифровизацию страны вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Получить детское пособие

С помощью отечественных цифровых сервисов стало реально получить выплаты, оформить заявки на пособия, записать ребенка в детский сад, в школу и даже проверить школьную посещаемость, отмечают активные родители нашей республики.

В ближайший месяц в Коми впервые станет возможно записать детей в кружки и секции. Фото: архив КП.

Для оформления двух видов ежемесячных пособий – на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, надо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Записать детей в кружки

В ближайший месяц в Коми впервые станет возможно записать детей в кружки и секции. У граждан будет возможность сравнивать их между собой, подбирать на карте наиболее близкие к дому, видеть описание программы, имена преподавателей, расписание и т.д. Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически на детей от 5 до 18 лет. У сертификата есть номинал – бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию.

Размер номинала определяют муниципальные власти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные, – добавили в Минпросвещения.

КСТАТИ

Также в Госуслуги в 2022 году на территории Коми перейдут услуги «установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» и «назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье».

К 2030 году 95% социально значимых услуг должны будут предоставляться онлайн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбрать ВУЗ и подать документы

Будущие студенты, имея регистрацию на портале Госуслуг, могут выбрать вузы для поступления и направить заявление с приложением копий необходимых документов. Причем как на программы бакалавриата, так и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на бюджет, а также на целевой прием.

Онлайн отследить результаты ЕГЭ

Через сервис «Поступи в вуз онлайн» можно онлайн отследить результаты ЕГЭ, узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление. Для поступающих в 2021 году стали доступны 442 вуза. Среди вузов Коми такая возможность появилась у желающих поступить в СГУ им. Питирима Сорокина, УГТУ и КРАГСиУ. В 2022 году к сервису подключится СЛИ.

Как сообщили в Минобрнауки РФ, планируется, что к 2023 году к суперсервису подключатся все государственные вузы страны. Фото: архив КП.

– Эта услуга нового уровня, она позволяет абитуриентам и их родителям пройти процесс зачисления в вуз гораздо быстрее, понятнее и удобнее. Особенно важно для иногородних: приезжать для подачи документов не нужно, а отслеживать свое положение в конкурсных списках разных образовательных организаций можно из личного кабинета на портале Госуслуг, – рассказал проректор по учебной работе СГУ им. Питирима Сорокина Михаил Китайгородский.

Проректор по учебной работе СГУ им. Питирима Сорокина Михаил Китайгородский. Фото: личный архив.

В электронном формате на территории Коми в ближайшее время станет возможно и направить заявление на обучение в средне специальном учебном заведении, добавили в Минобрнауки региона.

Зарегистрироваться по месту пребывания

Через Госуслуги отныне можно зарегистрироваться по месту пребывания и получить цифровое свидетельство. Оно теперь имеет такую же силу, что бумажный документ, заверенный представителем МВД.

Посещение отделов полиции либо многофункциональных центров (управляющих компаний) всеми собственниками жилого помещения больше не потребуется – они могут дать согласия через Госуслуги. Фото: Иван МАКЕЕВ

– В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например, заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство, – рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

По оценке МВД России, в результате проводимой работы удается существенно сократить количество личных визитов в подразделения ведомства.

Получить свидетельство о браке

Сервис «Получение актовых записей ЗАГС» предоставил возможность получать цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или перемене имени.

Запросить сведения можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала Госуслуг. Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете на Госуслугах всегда будут актуальными.

В Минюсте Коми напомнили о возможности оплаты пошлины со скидкой 30% при подаче заявлений в органы ЗАГС через Единый портал.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из Реестра ЗАГС используются при получении большего числа государственных и муниципальных услуг, что делает запуск сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Получение сведений стало возможным благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года, которая была завершена в 2020 году.

В Минюсте Коми также напомнили о возможности оплаты пошлины со скидкой 30% при подаче заявлений в органы ЗАГС через Единый портал.

Подать заявление на регистрацию авто

Автовладельцам отныне разрешено предъявлять СТС в виде QR-кода, проверять историю транспортного средства, подавать заявление на регистрацию, замену водительского удостоверения, доверить управление другому водителю. Здесь поможет приложение «Госуслуги. Авто», которое можно установить на смартфон.

Пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн.

Сервис готовится предоставить возможность и обжалования штрафов за нарушение ПДД, в перспективе там будет возможно и хранение цифрового полиса ОСАГО. Ожидается, что покупка авто через Госуслуги поможет исключить ошибки при составлении договоров купли-продажи. Пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн.

Получить сертификат о вакцинации на двух языках

Госуслуги сделали удобным получение сертификата о вакцинации на двух языках, а сертификаты переболевших теперь продлеваются автоматически сроком на год. Для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 можно использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов – мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».

Для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 можно использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов – мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус».

При сканировании информация запрашивается из реестра COVID-19 Минздрава России.

Госуслуги сделали удобным получение сертификата о вакцинации на двух языках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

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