Потерял ключи и спал в подъезде: в Коми пропажа школьника взбудоражила целый город

Фото: архив КП.

Вчера вуктыльские паблики опубликовали пост-сигнал – пропал ребенок, нужна помощь в поиске. Восьмилетний мальчик ушел на прогулку в 14:00, не взяв телефон, к вечеру не вернулся.

Мама мальчика, не сумев отыскать сына самостоятельно, наконец забила тревогу и только в 23:00 обратилась в полицию, правоохранители распространили ориентировку и незамедлительно ринулись на поиски мальчишки, к поиску ребенка подключился Вуктыльский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС. Поиск вели по подъездам, подвалам, чердакам.

Ребенок просто испугался. Фото: мэрия Вуктыла.

Ночью ребенка нашла уборщица, он спал в подъезде, подтвердил информацию «Комсомолке» вуктыльский «Спас-Коми». Сейчас мальчик дома, органы профилактики проведут с ним работу, пообщаются с мамой. По предварительным данным, ребенок ушёл гулять, потерял ключи и побоялся вернуться домой.

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