Перед законом все равны: в налоговой Коми объяснили, почему ветеран ВОВ должен платить за поздравление

Фото: с личной страницы героини публикации

98-летнему ветерану из Печоры пришло письмо счастья из налоговой – женщину попросили вернуть налог за подарок, подаренный ей на Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала дочь героя Победы Нина Бабичева в городском паблике и на личной странице в соцсети Вконтакте.

– 12 января пришло извещение на получение заказного письма на имя моей мамы. На извещении написано – налог. Подумали, наверное, ошибка. Маме 98 лет, в начале февраля исполнится 99. О каких налогах может идти речь в таком возрасте? – недоумевает Нина Бибичева.

К Марии Александровне, по сообщению ее дочери, раз в году, 9 Мая, приходят с поздравлениями чиновники. Так вот, в этом году за подарок, сделанный чиновниками в 2020 году, и пришло уведомление о необходимости заплатить налог за подарок. Вот так новости!

– Обратились в городской Совет ветеранов, там сообщили, что это налог за подарки на 9 Мая. Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75-ую годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался ДОЛЖЕН за то, что его поздравили? – возмущается женщина.

Нина Бабичева отметила, что в итоге родные за налог заплатили, но не сказали об этом ветерану, чтобы не расстраивать.

В Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Коми пояснили, что облагать или не облагать налогом подарки ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам ВОВ зависит от того, за счет каких средств они получены. Если за счет средств бюджета, то помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.

Если подарок приобретен дарителем за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства, подаренные ветеранам от организаций (не из бюджетных средств), превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.

Так и случилось с нашим ветераном. Пенсионерке из Печоры налог предъявлен к уплате на основании сведений, полученных от организации, которая и вручила ветерану подарок. В сведениях, направленных в налоговый орган, данная организация указала, что налог с подарка в 2020 году удержан не был, сумма подарка превысила 10 тысяч рублей.

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