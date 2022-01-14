«Дети до сих пор в больнице»: стало известно, что произошло с семьей Каневых из Усинска, потерявших в огне все свое добро

Фото: предоставлено Марией Жижевой

Семья из села Мутный Материк в Усинском районе Коми, которая осталась без всего нажитого после пожара, обращается с криком о помощи к неравнодушным гражданам. Об этом сообщила «Комсомольской правде в Коми» волонтёр семьи Мария Жижева.

Дом семьи из усинского поселка Мутный материк сгорел прямо перед Новым годом, 30 декабря. Предварительная причина – неисправность электрооборудования.

– Семья осталась без крова над головой, документов и средств существования. Но это не вся беда, один из детишек был доставлен в республиканскую детскую больницу в тяжелом состоянии. Сейчас малыш с папой в общей палате, получает лечение. Скоро выписка, им нужны средства, чтобы вернуться назад в родной поселок, – рассказала Мария Жижева.

Каневы нуждаются в одежде и финансовой поддержке, огонь уничтожил документы, банковские карты, вещи.

– Глава семейства Роман сейчас постоянно находится рядом с сыном, времени и возможности восстановить документы не было. Мама и младший ребенок тоже отправлены районную больницу. Люди уже откликнулись и перевели 1600 рублей, на них были куплены необходимые лекарства и фрукты для ребенка. Семья благодарит каждого, кто поддерживает морально и материально, – рассказала Мария.

Семье необходима одежда: женские вещи – размер одежды 44, обувь 39. Мужские вещи – 46-48, размер обуви – 42. Мальчику 2017 года рождения: рост – 100, обувь 28. Мальчик 2020 года рождения – рост 70-74, обувь – 18-20.

Всю дополнительную информацию можно узнать у Марии Жижевой по телефону: 89083281105.

РЕКВИЗИТЫ для помощи погорельцам: Получатель: Жижева Мария Сбербанк, номер счета: 40817810328780197187

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