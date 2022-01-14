Ручей Малый Войвож в Коми очищен от исторического загрязнения

Фото из архива ТГУ и с сайта rybalka2.ru.

Совместный проект Томского государственного университета (ТГУ) и ЛУКОЙЛ-Коми «Возвращаем жизнь рекам России» по очистке ручья Малый Войвож под Ухтой стал победителем XIX Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского в номинации «Сохранение экосистем и биоразнообразия». На конкурс поступил 281 проект из 68 регионов России. Победителями были признаны 24 разработки.

Вернулись гольяны

В рамках проекта «Возвращаем жизнь рекам России» разработана первая в мире технология очистки донных отложений от нефти. Испытания в Республике Коми показали полное восстановление биоразнообразия водной экосистемы после загрязнения. Эти отложения можно назвать в полной мере историческими, поскольку они образовывались начиная с 60-х годов прошлого века.

Чистая победа.

Руководителями проекта выступили директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев и начальник отдела охраны окружающей среды ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Коптелов.

В сентябре 2020 года было проведено комплексное обследование ручья Малый Войвож, а в январе-июне 2021-го – очистка. Результат налицо: содержание нефти на экспериментальной территории сократилось в 65 раз. В водоток возвратилась жизнь. Первыми в него вернулись гольяны – мелкие пресноводные рыбы семейства карповых, являющиеся важнейшим источником питания для хищных рыб.

– Мы заключили договор с томским университетом, с которым уже есть опыт сотрудничества. Так, в 2003-м мы чистили озеро Щучье в Усинском районе. Зная, что ученые, представляющие этот вуз, – лучшие в своем деле, мы привлекли их для очистки Малого Войвожа, – рассказал Андрей Коптелов.

Фото из архива ТГУ и с сайта rybalka2.ru.

Дополнительные исследования

Специалисты института биологии разработали инновационное устройство для очистки донных отложений – «Аэрощуп-водоток». Прибор нагнетает воздух в донные отложения, там молекулы нефти налипают на молекулы кислорода и вместе с ними поднимаются на поверхность водоема, где их уже можно собрать.

Среди новаторских решений также – микробиопрепарат «Абориген», который был выведен непосредственно из микроорганизмов, обитающих в Малом Войвоже. Ученые отобрали сапрофиты (организмы, питающиеся мертвыми растительными остатками) со дна водотока, определили, какие из них поедают нефть, вывели эту культуру в пробирках. Теперь насаждают ее в ручей, чтобы она очищала воду естественным образом.

Перед выходом на реализацию проект «Возвращаем жизнь рекам России» прошел процедуру общественных обсуждений, государственную экологическую экспертизу. Мероприятия на Малом Войвоже, в том числе дополнительные исследования, будут продолжены до конца 2023 года.

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