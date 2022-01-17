В Коми начался прием заявок на очередной грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Прием документов на участие в XVIII Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе стартует с сегодняшнего дня.

Заявки принимаются с 17 января по 25 марта 2022 года в номинациях «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология». В Год культурного наследия народов России традиционно самая популярная номинация Конкурса «Духовность и культура» приобретает особые критерии отбора участников. Преимущество будет у проектов, посвященных темам популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

К участию допускаются некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, ведущие деятельность в Республике Коми на территориях муниципальных образований «Усинск», «Печора», «Ухта», «Сосногорск», «Ижемский», «Усть-Цилемский», «Вуктыл», «Сыктывкар», а также в Ненецком автономном округе.

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность». Имена победителей Конкурса этого года объявят в апреле.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и НАО проходит с 2005 года, за это время участие в нем приняли свыше двух тысяч проектов, около 500 были отмечены грантами. Организаторами Конкурса в Тимано-Печоре традиционно являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный Фонд «ЛУКОЙЛ».

Ежегодно каждый новый Конкурс становится рекордным по количеству участников и победителей. Так, в 2021 году на участие в XVII Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» поступило более 400 заявок, в числе победителей оказался 91 проект.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Среди них – создание мультстудии в начальной школе – детском саду деревни Новикбож Усинского рйона, обустройство экоторопы в Усть-Цильме, приобретение спортивного и музыкального оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер» в ухтинском поселке Ярега, продолжение строительства храма святой Варвары в Воркуте, открытие школьного музея астрономии и космонавтики в Эжве и другие.