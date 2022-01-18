Страсти по фанере: под Сыктывкаром планируют возвести крупное промышленное предприятие

Руководитель «Лузалеса» Руслан Семенюк (справа) провалил собственный брифинг. Фото: «Лузалес».

На днях стало известно, что в местечке Човью под Сыктывкаром планируется построить крупный фанерный завод. Новость взбудоражила жителей региона, опасающихся ухудшения экологической обстановки в столице республики. Успокоить земляков на брифинге поспешил председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк. Увы, внятно и толково ответить на вопросы у него так и не получилось.

А гиены кто?

Возможно, эта встреча с экоактивистами и неравнодушными жителями Верхнего и Нижнего Чова и не состоялась бы, если бы не материал коллег из республиканской газеты «Трибуна», в котором журналисты усомнились в законности строительства объекта, не прошедшего экологическую экспертизу и общественные слушания. Кстати, вспоминая эту статью, Семенюк разделил СМИ на два типа – «гиены» (те, которые работают за деньги) и «других людей», которые верят в развитие республики и Сыктывкара.

Как рассказал собравшимся топ-менеджер, два земельных участка компания выиграла на аукционе в 2019 году и получила разрешение построить на них КПП и административное здание. По его словам, в 2021 году «Лузалес» заключил договор с «Кировгражданпроектом» на проектирование фанерного завода и в марте-апреле этого года должны появиться материалы для проведения госэкспертизы объекта, которая даст либо положительное, либо отрицательное заключение на строительство.

Между тем, как уже отрапортовали на прошлой неделе некоторые крупные федеральные СМИ, «до 2028 года запланировано создать экологически чистое производство с наиболее совершенными технологиями. В реализацию проекта по строительству фанерного завода мощностью 260 тысяч кубометров продукции в год вложат 20 млрд рублей». Стало понятно, о каких гиенах говорил Семенюк.

К досаде аудитории, четкого ответа на вопросы об опасности планируемого производства никто не услышал. Фото: «Лузалес».

Садись, двойка!

Про подобные конфузы обычно говорят «провалил». В ходе диалога общественники и местные жители, которым предстоит соседствовать рядом с планируемым объектом, несколько раз прямо в лоб задавали Семенюку вопрос: «К какому классу опасности относится производство»?

Дело в том, что конкретно на этой территории возможна организация производства только 4 класса опасности (и это прозвучало на встрече). При этом, учитывая, что сейчас в Човью уже есть два предприятия 3 класса опасности «Комитекс» и «Комитекс ЛИН», третий завод с таким же классом опасности появиться не должен!

К досаде аудитории, четкого ответа никто не услышал. Семенюк невнятно бормотал о том, что «надо посмотреть в документах», «откуда я могу знать, я не проектировщик», «войдите в рабочую группу» и т.п. Все остальные вопросы про отходы производства, методы обращения с этими отходами, сточные воды и их очистку, объемы выбросов в атмосферу спикер попросту игнорировал.

К какому типу людей сам себя относит топ-менеджер «Лузалеса», не ответивший на простые вопросы на встрече с людьми, мы вряд ли узнаем, зато всецело поддерживаем коллег, потому что профессия журналиста как раз и состоит в том, чтобы задавать неудобные вопросы таким важным, ответственным и прекрасно подготовленным руководителям как Руслан Николаевич.

Есть мнение

Не все вопросы одинаково удобны

Сыктывкарец Василий Триндюк: «Было много видеокамер, но мало конструктивных ответов. Интерес компании построить в Чове завод понятен. Рядом коммуникации, система канализации, подъездные пути, собственная инфраструктура, жилой массив потенциальных работников... Казалось бы, живи, трудись и радуйся, велодорожки и прочие мелочи они вам построят, производство экологически чистое, говорит Семенюк. Правда, какой категории опасности, господин руководитель так и затруднился ответить».

Фото: личный архив.

Светлана Игнатова-Тарабукина, работает в Нижнем Чове: «Есть такое понятие – «кумулятивный эффект». В данном контексте это суммирование вреда от множества небольших предприятий. Поэтому картина намного сложнее, чем одиночное рассмотрение каждого проекта. Пусть сначала нам покажут вред от «Комитекса». Возможно, одного его уже достаточно, чтобы прекратить там всякое промстроительство».

Фото: личный архив.

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