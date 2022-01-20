«Не пил, не курил, был физруком»: парализованный сыктывкарец благодаря помощи добрых людей лечится в московском центре

Фото: со страницы сообщества «Поможем Размыслову Ивану Васильевичу»

Сегодня в группе помощи сыктывкарца Ивана Размыслова, который в июне прошлого года получил тяжелую травму шейного отдела позвоночника, сообщили радостную весть – сбор на первый курс реабилитации закрыт. Добрый люди пожертвовали 660 129 рублей.

– Искренне и от всей души благодарим всех неравнодушных к нашей беде, – написали на стене группы родственники мужчины.

Тот злополучный летний день, 27 июня 2021 года, разделил жизнь Ивана и его семьи на до и после. 27-летний парень неудачно нырнул в реку. Парня экстренно госпитализировали в Эжвинскую больницу, где сделали операцию.

Три месяца Иван находился в палате интенсивной терапии под аппаратом ИВЛ, так как не мог самостоятельно дышать. В октябре сыктывкарца перевели в нейрохирургию. Из-за травмы у Ивана парализовало руки и ноги, он не может сам себя обслуживать, постоянно нуждается в помощи. В конце прошлого года Ивана из больницы забрали родные, дома о нем заботятся мама, любящая супруга и дочь Таисия.

Дочь Таисия верит, что папа обязательно поправится. Фото: личный архив.

– Ваня прекрасный человек! Не пил, не курил, работал учителем физкультуры, – отзываются о нем друзья и знакомые. – И такое горе с ним случилось... Дай бог здоровья!

10 января 2022 года Иван с мамой отправились в РЦ «Три сестры» в Москву. Врачи Центра прогнозируют длительную реабилитацию. Молодому человеку придется заново учиться держать ложку, сидеть, выполнять какие-то действия.

Стоимость полного курса реабилитации – более одного миллиона рублей. Сумма для родных сыктывкарца неподъемная, поэтому семья и обратилась ко всем неравнодушным людям о помощи.

Группа помощи Ивана Размыслова ЗДЕСЬ. Дать шанс на выздоровление земляка может каждый из вас.

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