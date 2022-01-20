Жители Коми жалуются на опасные «собачьи свадьбы»

Фото: Тати Елисеева

В Республике Коми активизировались собачьи свадьбы, замечено скопление собак в различных муниципалитетах региона. О хаотичных стаях животных жители региона сообщают в соцсетях, прибавляя к крикам обеспокоенности пугающие фото.

Татьяна Кузнецова из Жешарта опубликовала в районном интернет-сообществе снимки, как стая из десяти собак завладела детской площадкой. Все собаки – крупные дворняжки.

– Ребенок хотел выйти сегодня гулять, не пустила! Страшно! Дети боятся идти со школы, каждый год одно и то же, – сетует женщина. В поселке все соседи друг друга знают, сразу в комментариях сообщили адрес проживания хозяйки сучки, за которой увязалась свадьба.

Фото: Татьяна Кузнецова

Власти Усть-Вымского района отреагировали на обращение довольно быстро, через пару дней.

– Администрация поселения установила владельца безнадзорной домашней собаки, направила материалы в полицию, вчера была проведена беседа с правонарушителем. Гражданка предупреждена, что в случае несоблюдения правил содержания домашних животных и при наличии заявления от граждан, она будет привлечена к административной ответственности в установленном законом порядке, – сообщили Татьяне Кузнецовой.

Также её уведомили о том, что администрация Усть-Вымского района 24 января будет заключен муниципальный контракт на текущий год со спецорганизацией по отлову собак.

20 января фото собачей команды из восьми псов разместила жительница Вуктыла.

– Долго еще это будет продолжаться? Пока кого-нибудь не загрызут? – возмущается Тати Елисеева.

Фото: Тати Елисеева

В комментариях вуктыльцы поддержали волну негодования, жители пишут: ждите, скоро точно будет трагедия!

Глава администрации Вуктыльского Гульнара Идрисова района в беседе с «Комсомольской правдой-Коми» отметила, что сейчас в городе – порядка ста бродящих собак, в будущем агрессивных животных планируется пристроить в приют для бездомных собак, который должны построить к лету.

– Пока принято решение отловить собак и временно разместить у волонтеров. Еще раз убедительно прошу владельцев собак: не выпускайте их на самовыгул, не «выбрасывайте»! Внимательно подумайте и взвесьте свои возможности, прежде чем заводить домашнее животное: оно требует вашего внимания и затрат на содержание! Мы в ответе за тех, кого приручили! – напомнила Гульнара Ренатовна.

КСТАТИ

В региональном Минсельхозе организована «горячая линия» по безнадзорным животным. Теперь жители Коми могут сообщать о случаях появления безнадзорных собак на улицах, во дворах домов, парках и информацию о владельцах, чьи животные находятся на самовыгуле, в Минсельхоз Коми по телефону (8-8212)25-54-40 (доб.1403). Напомним, для формирования заявки на проведение отлова таких животных граждане также могут обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых были обнаружены животные без владельцев.

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