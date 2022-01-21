Северный Припять: путешественник Адальберто Буццин из Италии приезжает в Коми уже во второй раз

Фото: скриншот сюжета телеканала «Коми Гор»

Воркуту посетил итальянский путешественник, писатель Адальберто Буццин со своим российским другом Андреем Шкутником. Они прошлись по улицам заполярного города, погуляли по заброшенным поселкам.

Впервые друзья посетили Заполярье инкогнито в начале 2019 года, еще тогда особый интерес вызвали закрывающиеся поселки и заброшенные дома в них. В этот раз они хотели увидеть побольше всего.

Поселок Комсомольский, Заполярный квартал, дом №25, квартира 56-я. Неизвестно, что и когда произошло с хозяевами, но время здесь, судя по всему, остановилось давно: на стенах печатные «свидетели» начала 2000-х годов.

— Что произошло с этой семьей, что они даже не забрали свои фотографии и семейные альбомы, — удивляется Андрей Шкутник.

Для его итальянского друга крайне символично и показательно выглядят не столько брошенные фотоальбомы, сколько заботливо оставленная на плечиках когда-то и кем-то выглаженная детская одежда. Заброшенные воркутинские квартиры напомнили ему брошенки в Чернобыльской зоне, их путешественник тоже успел осмотреть.

Уроженец северо-восточной части Италии был не только в украинской Припяти, путешествиям Альберто посвятил более 45 лет жизни, из которых последние 26 итальянец исследует Россию и поссоветское пространство совместно с Андреем Шкутником.

— Воркута остается центром, который дарит любому туристу колоссальные эмоции, потому что, во-первых, она находится за полярным кругом. Турист, который бы хотел увидеть для себя, как жили люди во время Советского союза, когда здесь кипела жизнь, — говорит Адальбертто Буццин.

Вернувшись на родину в Италию, Адальберто с удовольствие расскажет слушателям своих лекций о поездке, затерянном в тундре заполярном городе, людях, их жизнях, возможно, напишет еще одну книгу, куда войдут не только фотографии, но и воспоминания о первой половине января 2022 года, рассказал телеканал «Коми Гор».

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