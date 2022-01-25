В Коми 25 января пообещали метель и ветер до 18 м/с

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Синоптики ЦГМС сообщили, что 25 января в Коми будет неблагоприятная погода, сопровождающаяся снегом, ветром метелями. Температура воздуха сильно не опуститься – максимально до -13°С.

По информации метеорологов, скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, порывы будут достигать 15-18 м/с. Также пообещали метель с умеренным снегом. Днем будет около -3...-8, в крайних южных районах -8...-13°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и ветер со скоростью 8-13 м/с днем -6...-8°С.

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