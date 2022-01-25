«Как селедки в бочке - и с ковидом, и с ОРЗ»: в поликлинике Коми пациенты опубликовали видео огромнейших очередей к врачам

Фото: Женя Грошева

Ухтинцы наперебой скидывают сообщения, фото и видео об огроменных очередях в городской поликлинике №1.

- Никакой дистанции, работают всего 3 кабинета. Еще на лестнице народ стоит с 1 по 3 этаж. В общей очереди все, кто с признаками ОРВИ или ковида. После приёма идут сдавать тест ПЦР и станет ясно, кто с ковидом, а кто с обычной простудой. У кого-то еще есть вопросы, где происходит основное заражение людей? – написали в информационной программе «День» по сообщению народного корреспондента.

В группе Подслушано Ухта подписчик написал: Когда вам станет скучно, вспомните меня, стоящего в поликлинике к врачу и психованных людей, пять часов ожидающих приёма...

В комментариях пользователя поддерживают:

- Я второй раз два часа стоять не стал на приём, забил. Держись, чувак!!!: - написал парень.

В Типичной Печоре комьюнити тоже подключилось к обсуждению:

- В 1 поликлинике там принимаются больные с температурой, кто- то есть больные (коронавирусом), 2 поликлиника чистая врачи все есть, но на прием не попасть, на госуслугах талонов не взять. Это ловушка сейчас, чтобы врачей не беспокоить, специалисты есть, но трудно достигаемы, - Светлана Кучеря.

- У меня жена вчера просидела к терапевту взять только направления на анализы,,, три с половиной часа, - Фёдор Шестернин.

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