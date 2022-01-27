Телеком-оператор усилил команду разработчиков цифровых услуг

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МегаФон приобрел 50% бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. В результате сделки оператор планирует более активно развивать дополнительные услуги для частных и корпоративных клиентов.

МегаФон и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для МегаФона. Сделка была заключена в конце 2021 года.

Директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев отметил, что одним из ключевых фокусов является разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов. Покупка части бизнеса IT-партнера позволит усилить позиции компании в разработке цифровых решений, а также более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов.

Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений МегаФона. Среди реализованных проектов – группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для оператора ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для МегаФона. Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России – среди последних его проектов поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.