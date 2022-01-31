Ступакия, Аталия, Ясмус, Устюгор Гей: в Китае встретили российских лыжников, дав им другие имена

Фото: скрин со сторис в инстаграме Юлии Ступак

В своём инстаграм Юлия Ступак рассмешила своих подписчиков. Вернее, рассмешили наши друзья-китайцы, которые искаверкали имена спортсменов: на табличках для встречи спортсменов они написали: Ступакия, Аталия, Якимус и Устюгор Гей. Так были подписаны Юлия Ступак, Наталья Непряева, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов.

Фото: скрин со сторис в инстаграме Юлии Ступак

Юмор нашей спортсменки заценил телеканал Матч ТВ, они опубликовали на своей странице фотографии из инстаграма Юлии.

В комментариях, конечно, пояснительная бригада оправдывала жителей страны восходящего Солнца.

- Да они подумали, что имя Сергей написано с обращением сэр, а Гей – такое русское имя, - написал подписчик.

- Главное, чтобы наши ребята короновирус не подцепили и выступили классно. А уж гей не гей, потом разберемся... – прокомментировала Екатерина Андрианова.

По другую сторону, оппоненты были возмущены ошибкой организаторов.

- Какой позор, честное слово!!! Это лучшие лыжники мира!!! Вот это встреча!!! Высший уровень, - возмутился Дима Портной.

- Это будет самая худшая олимпиада в истории! В плане организации.. – предположил Сагит Еришов.

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