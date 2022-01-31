По сообщениям о массовом отравлении собак в микрорайоне Сыктывкара началась проверка

Фото: из сообщества «Нижний Чов»

Республиканские паблики в социальных сетях в последнее время заполонили печальные новости, где горожане делятся фотографиями трупов собак. Данный факт не остался не замеченным правоохранителями и МВД по Коми намерено провести проверку.

- Животные бьются в конвульсиях и их рвёт кровью! Посреди улицы, на глазах у всех! Отправленных собак ещё больше, чем на фото. Как теперь ходить с домашними собаками? Вы о них подумали? Можно с лёгкостью не заметить, как животное взяло в пасть что-то, - написала в сообществе «Нижний Чов» Владислава Теслюк.

Фото: из сообщества «Нижний Чов»

Пользователи соцсетей отмечают, что на микрорайон и пришёлся самый большой удар догхантеров, к сегодняшнему дню неизвестные истребили практически всех бездомных и самовыгульных собак – больше 12 особей. Большая часть жителей Чова скорбят по погибшим, отмечают в комментариях, что бездомные животные были добрыми и ни на кого не кидались, их любила местная детвора. Теперь дети ревут от несправедливости и рисуют картины в память по ушедшим животным. Плакат с именами своих любимцев они планируют повесить на стену здания банка.

Фото: из сообщества «Нижний Чов»

Евгения Курочкина призвала очевидцев писать заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

- Это для того, кто травит собак. Ты всё равно попадешься, и будет тебе тюрьма. За жестокое обращение с любым животным с причинением ему боли и страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекших его смерть или увечья, человек будет привлечен к ответственности по статье 245 УК РФ. Лишение свободы за такие действия предусмотрено на срок до пяти лет, - напомнила она в своём посте.

На выходных мертвых собак временно женщины с детьми оттащили в сторону и сложили в одну кучу до приезда специальной службы, которая их увезет на утилизацию.

Анонимно пользователь соцсети предложил в комментариях к своему сообщению делиться информацией о лицах, причастных к отравлению собак.

- Может кто-то что то видел, сфотографировал, снял на видео. Все мы ходим по улицам. Давайте найдём очевидцев произошедшего, - пишет неравнодушный.

Местные уже находят подозреваемых, одной семье даже расписали входную дверь. Мужчина выложил об этом пост с требованием стереть надписи, отметив, что они не причастны к гибели животных.

- Давайте не будем заниматься самосудом. Если кто-тот кого-то видел и что-то знает, идите в полицию и расскажите. Всех просто обуяла жажда мести и накинулись на людей, которые к этому не причастны совсем. Нужно найти точку развития собак, а не линчевать ради мести неповинных людей, - обратилась Татьяна Козлова к горожанам.

В МВД по Сыктывкару сообщили, что за выходные поступило 5 сообщений о травле животных. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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