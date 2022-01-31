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Общество31 января 2022 12:06

Испытано на себе: как журналист «Комсомольской правды - Коми» учился правильно отходы сортировать

В Сыктывкаре жителей города научили правильно сортировать мусор
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
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За два месяца балкон прилично наполнился мусором, благо он весь подлежит переработке.

За два месяца балкон прилично наполнился мусором, благо он весь подлежит переработке.

Фото: Нина ЮШКОВА

В очередной раз вынося из дома мусор, поймала себя на мысли: как у меня за пару-тройку дней накопилось аж два больших пакета? Неужели семья из трёх человек с собакой может так быстро портить жизнь планете – наши банки, коробочки, чепырки будут разлагаться на свалке сотни лет, переживая нас, ужас! А ведь можно жить по-другому, подумала я. Правильно отделять пластик и другие перерабатываемые фракции бытовых отходов нужно уже сегодня – благо, во все большем числе российских городов появляются контейнеры для раздельного сбора мусора. Решено – начну-ка я сдавать перерабатываемые отходы в экопункты! С чего начать?

Нам не по пути

В городе раздельный сбор казался чем-то сложным: ранее я лишь уносила пластик и макулатуру в спецконтейнеры, старые батарейки муж увозил на работу. Со временем пришло понимание, что нужны перемены – особенно когда видишь, как ветер гоняет по Сыктывкару обёртки от снеков и полиэтиленовые пакеты. И правда: я ведь не сортировала мусор со времен жизни в деревни и почти лишилась этого волшебного навыка!

В деревне у нашей семьи всегда был строгий РСО: помои отправлялись на компост за огород, пищевые остатки – скотине и собаке, макулатура и фантики – в печь, старые вещи отдавали бабушке, чтобы она вязала половики для дома. Почти в каждом дворе стояла мусоросжигательная бочка для тяжелых случаев! Всё было слажено и налажено.

Мусоросжигательные бочки в пос. Приуральском Троицко-Печорского района Коми.

Мусоросжигательные бочки в пос. Приуральском Троицко-Печорского района Коми.

Фото: Нина ЮШКОВА

Итак. Место для раздельного сбора мусора я выделила на балконе. Вместо контейнеров – пакеты, коробки, тазики и железные банки от детского питания. Признаюсь честно, начинать было трудно. Я просто терялась в видах вторсырья. Не зная, как подготовить его для сдачи, я тратила уйму времени, чтобы отскрябать все намертво приклеенные этикетки к упаковке. Ох, сколько нервов я на это потратила! Поначалу пришлось сохранить на телефон памятку по видам маркировки, отмечала для себя, что в нашем городе можно сдать, что не принимают в данный момент. Удивительно, но за две недели я запомнила наизусть все маркировки и требования к подготовке сырья, сортировка теперь происходит очень быстро.

Но после освоения первого урока меня вдруг начала одолевать тревожность – совесть грызётвсякий раз, когда я покупаю товар в неперерабатываемой упаковке. Поэтому через месяц моего нового образа жизни изменились и покупки в магазине. Теперь я товары выбираю не только по сроку годности, но и по маркировке для РСО: «Не перерабатываешься, товарищ? Нам не по пути, прощай».

А ещё одолевает жуткое желание заменить все мои разношёрстные тазики и пакеты для сортировки на красивые контейнеры. Останавливает то, что экологичнее будет ограничиться одинаковыми коробками (дойду в ближайший магазин за ними обязательно!), ведь они будут выполнять ту же функцию, а покупкой контейнеров я лишь поощрю производство пластика. Но, может, всё-таки стоит эстетики ради создать красоту на балконе?

Поехали!

До сдачи перерабатываемых отходов в экопункт я собирала отходы около двух месяцев. В соцсетях написали, что 29 января в Сыктывкаре пройдёт акция «Чистая суббота» в экоцентре «Дырнос»: надо ехать, заодно посмотрю, сортируют ли вторсырьё сыктывкарцы.

Мусор мы повезли вместе с другом в экопункт в местечко Дырнос.

Мусор мы повезли вместе с другом в экопункт в местечко Дырнос.

Фото: Нина ЮШКОВА

Каково было моё удивление – мы еле припарковались! Столько у нас в городе экологически грамотных людей! Внимание привлёк мужчина, прибывший на субботник с младенцем – в одной руке держал малышку, в другой – пакеты. Хороший пример с пелёнок!

Внимание привлёк мужчина, прибывший на субботник с младенцем – в одной руке держал малышку, в другой – пакеты.

Внимание привлёк мужчина, прибывший на субботник с младенцем – в одной руке держал малышку, в другой – пакеты.

Фото: Нина ЮШКОВА

На улице уже волонтёры Центра перебирали собранные стеклянные отходы. «Молодцы сыктывкарцы!»: не перестаю восхищаться.

На улице уже волонтёры Центра перебирали собранные стеклянные отходы.

На улице уже волонтёры Центра перебирали собранные стеклянные отходы.

Фото: Нина ЮШКОВА

В помещении находились гигантские пакеты с самыми популярными видами пластика – PET 1 (пластиковые бутылки), PP 5 (полипропилен), PS (полистирол).

В помещении находились гигантские пакеты с самыми популярными видами пластика.

В помещении находились гигантские пакеты с самыми популярными видами пластика.

Фото: Нина ЮШКОВА

Волонтёры быстро заменяли пакеты поменьше для мягкого пластика, железа, алюминия для пластиковых контейнеров различной маркировки.

Все участники акции вежливо подсказывали, что и куда класть, если возникали сомнения.

Все участники акции вежливо подсказывали, что и куда класть, если возникали сомнения.

Фото: Нина ЮШКОВА

В зале находились коробки для приёма дисконтных карточек, использованных зубных щёток, CD-дисков, крышек от пластиковых и винных бутылок. Все участники акции вежливо подсказывали, что и куда класть, если возникали сомнения.

Все участники акции вежливо подсказывали, что и куда класть, если возникали сомнения.

Все участники акции вежливо подсказывали, что и куда класть, если возникали сомнения.

Фото: Нина ЮШКОВА

Даёшь экопункт в каждый дом!

Организаторы экоцентра, супруги Константин и Юлия Мороковы, рассказали, что организовать пункт приёма вторсырья не очень сложно, но есть трудности. Например, недавно планировалось открыть точку приёма вторсырья на Малышева 24, однако возникла проблема недопонимания с жильцами дома, некоторые из них оказались не готовы к сортировке отходов, были категорически против открытия пункта.

Привозят вторсырье целыми семьями.

Привозят вторсырье целыми семьями.

Фото: Нина ЮШКОВА

– При большом желании и при наличии отдельного помещения организовать экоточку можно в каждом доме, главное, чтобы жильцы соблюдали маркировку и сдавали вторсырьё в чистом виде, без остатков пищевых продуктов. На начальном этапе просто необходим человек, который будет принимать отходы, смотреть за их состоянием, чтобы не получилось так, что всё уходит в брак. И да, самое важное, за мусором операторы будут приезжать сами. Вы только организуйте сбор! – рассказали супруги.

Оказалось, что убирать этикетки вовсе не обязательно. За нас это отлично сделают машины на производстве.

– Задача сортирующего – помыть вторсырьё. Этикетки, даже намертво приклеенные к пакету или контейнеру, на этапе подготовки к переработке будут отмыты на производстве. Даже отрывное кольцо можно не удалять с горлышка бутылки, за вас это сделают специальное оборудование, – обрадовал Константин.

Константин и Кристина Мороковы.

Константин и Кристина Мороковы.

Фото: Нина ЮШКОВА

Кстати, постоянная участница акции «Чистый субботник», дочка Константина и Юлии Мороковых 13-летняя Кристина. Она знает про сортировку всё и с удовольствием делится своими знаниями с гостями экоцентра, помогает родителям с экологическим просвещением жителей Коми. Я поняла: начинать стоит! Сортировка мусора должна стать обязательной частью нашей жизни, ведь только так мы сможем внести свой собственный вклад в сохранении экологии.

Самые интересные находки отправляются в Музей ненужных вещей.

Самые интересные находки отправляются в Музей ненужных вещей.

Фото: Нина ЮШКОВА

Пункты приёма вторсырья в Сыктывкаре:

– ЭкоЦентр «Дырнос», м.Дырнос 114/2, телефон 8 965 860 25 00;

– ООО «Комиэковтор»: Орджоникидзе, 101, телефон 25-55-41;

– ООО «ПВС»: улица Чкалова, 50 , телефон 27-77-99;

– Экопункт в жилом доме на Бумажникова, 50.

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