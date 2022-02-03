Жители Коми спасли упавшего в болото оленя

Фото: скриншот видео

В Ижме чуть не умер олень, застрявший в болоте и снегу. На помощь сохатому пришли трое мужчин, которые случайно проезжали мимо. Они не смогли остаться в стороне и сразу же придумали план, как спасти сохатого. Видео с чудесным спасением мужчины выложили в Сеть.

Сельчане по очереди стали орудовать лопатой, чтобы расчистить снег. Затем привязали животное к торсу, чтобы его не унесло течением, и вытащили его за рога.

- Давай, ты нам сам тоже помогай, - подбадривает оленя автор видео.

Спасенное животное сразу же побежало в сторону своего друга - второго оленя - который наблюдал за всем со стороны и ждал освобождения несчастного.

- Молодец, дождался друга. Интересные животные... Все, встретились, - проводили с этими словами оленей мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будут ходить с Асъя кыа»: оленята Серка и Валюша готовятся стать визитной карточкой столицы Коми (подробности)

Олени, окровавленные рога и самобытный чум: как на Полярном Урале живут оленеводы-кочевники (подробности)