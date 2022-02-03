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Общество3 февраля 2022 10:20

Жители Коми спасли упавшего в болото оленя

Сохатый провалился под лед и чуть не утонул
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Ижме чуть не умер олень, застрявший в болоте и снегу. На помощь сохатому пришли трое мужчин, которые случайно проезжали мимо. Они не смогли остаться в стороне и сразу же придумали план, как спасти сохатого. Видео с чудесным спасением мужчины выложили в Сеть.

Сельчане по очереди стали орудовать лопатой, чтобы расчистить снег. Затем привязали животное к торсу, чтобы его не унесло течением, и вытащили его за рога.

- Давай, ты нам сам тоже помогай, - подбадривает оленя автор видео.

Спасенное животное сразу же побежало в сторону своего друга - второго оленя - который наблюдал за всем со стороны и ждал освобождения несчастного.

- Молодец, дождался друга. Интересные животные... Все, встретились, - проводили с этими словами оленей мужчины.

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