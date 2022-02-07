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Здоровье7 февраля 2022 18:20

Сыктывкарка так и не смогла получить вторую дозу вакцины от COVID-19

В Минздраве Коми рассказали, как не застрять в очереди, ожидая напарника для прививки
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Вакцина должна быть введена сразу после вскрытия ампулы.

Вакцина должна быть введена сразу после вскрытия ампулы.

Жительница столицы Коми провела два часа в пункте вакцинации в ожидании второго человека, который разделит с ней ампулу для прививки от ковида. Минздрав Коми рассказал «Комиинформу», что нужно сделать, чтобы не тратить времени на ожидание напарника для вакцинации.

Сейчас в Коми прибывает двухдозная и иногда даже пятидозная вакцины. Вакцина должна быть введена сразу после вскрытия ампулы. Поэтому нужно, чтобы в пункте вакцинации в этот момент было необходимое число желающих вакцинироваться, иначе медик просто не имеет права вскрыть ампулу.

В ведомстве отметили, что на сегодня редкость попасть в такую ситуацию, горожанке скорее всего просто не повезло. Для того, чтобы исключить подобные инциденты, лучше записаться на вакцинацию на портале «Госуслуги», либо позвать кого-то из знакомых, чтобы разделить ампулу и пройти вакцинацию вместе.

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