Илья Семиков из Коми объяснил причины поражения в лыжной гонке на Олимпиаде в Пекине

Илья Семиков. Фото: КП-Авиа

На Олимпийских играх в Пекине состоялись лыжные гонки на 15 км классическим стилем. Олимпийский лыжник, уроженец Коми, Илья Семиков вошёл в десятку лучших – он пришёл к финишу девятым.

Первое место занял финский лыжник Ийво Нисканен. На вторую ступень пьедестала взошёл российский спортсмен Александр Большунов, принеся стране уже вторую медаль. Тройку лидеров замкнул норвежец Йоханес Клэбо.

Корреспонденту телеканала Россия 1 Илья Семиков рассказал о спортивной гонке.

- Меня хватило только на один круг, второй давался как в тумане. Сковало всего, лёгкие как будто сомкнулись. Второй круг тяжело дался.

Журналист напомнил, что вокруг поговаривали о том, что Илью и Ивана Якимушкина целенаправленно готовили к этой гонке: Учитывая этот факт вы удовлетворены результатом?

- Я ждал большего и настраивался хотя бы на второе место или результату, близкое к нему. Но не получилось покорить второй круг, к сожалению. Вышло только девятое место. Я очень рад за Александра. Он на этой Олимпиаде показывает высококлассные результаты.

Что можете сказать по Ийво Нисканен, он зверь?

- Тут такая трасса, если ты проходишь с запасом, не «закисляешься»… Круг сложнейший, поэтому такие большие отставания.