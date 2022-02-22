«Через неделю после начала болезни я пошла купаться»: как победить пресловутый ковид, знает Лара Гвардина из Коми

Фото: из личного архива героя публикации

Известная сыктывкарская моржиня Лара Гвардина недавно переболела коронавирусной инфекцией. Она поделилась с редакцией «Комсомольской правды-Коми» своими способами восстановления после болезни. Друзья, подчеркнем, что мы не призываем бездумно брать пример с красавицы Лары и стремглав бежать нырять в прорубь. Мы просто восхищаемся силой духа отважной сыктывкарки.

– Болезнь атаковала меня со всех сторон и сразу: заболело горло, стало тяжело дышать – давило на грудь, болела голова, температура подскочила до сорока градусов. Так я пролежала два дня, на третий день температура пошла на спад, – рассказала о течении болезни Лара.

Лечиться таблетками Лара не привыкла, даже дети у моржини – а их у нее трое – болеют очень редко, поэтому она и во время болезни ничего не принимала. Нас она предупредила, что всё же всегда стоит советоваться со своим лечащим врачом, он подскажет, когда принять лекарство просто жизненно необходимо, а когда можно обойтись и без них.

– Дети варили ягодный морс, я лечила кашель обильным питьём. Несмотря на болезнь, я продолжила тренировки по ораторскому искусству – там много упражнений на дыхательную гимнастику. Считаю, что моё увлечение моржеванием помогло мне быстро встать на ноги – на седьмой день после начала болезни я уже пришла к проруби со своей дочкой. Мои дети коронавирусом не заразились, – говорит моржиня.

Лариса пока немного снизила нагрузку – находилась в воде меньше обычного. А дочка с удовольствием искупалась в воде по своей норме.

– Я очень рада, что начала закаливаться. Мой иммунитет стал крепче, я быстро восстановилась после болезни, – заключила Лара.

Напомним, в ВК есть группа «Моржи Сыктывкара», в которой сейчас состоит порядка 850 человек. Ребята рады знакомствам, открыты к общению. Не все ходят плавать регулярно, основной костяк — 15 «моржей», которые доброжелательны и всегда поддерживают друг друга. Они сами очищают берег реки, вывозят мусор на свалку, вытаскиваем брёвна из реки с помощью машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купаются даже семилетние дети»: сыктывкарские моржи отметили профессиональный праздник нырянием в прорубь

В Коми открылся сезон зимнего плавания (подробности)