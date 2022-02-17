В Коми продолжается прием заявок на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ

Представить проект для участия в одной из номинаций XVIII Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе можно до 25 марта.

Документы на участие в XVIII Конкурсе социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном принимаются в номинациях «Духовность и культура», «Спорт» и «Экология».

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ

Участвовать могут авторы, представляющие некоммерческие негосударственные организации, общественные объединения, государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, органы местного самоуправления, ведущие деятельность в Республике Коми на территориях муниципальных образований «Усинск», «Печора», «Ухта», «Сосногорск», «Ижемский», «Усть-Цилемский», «Вуктыл», «Сыктывкар», а также в Ненецком автономном округе.

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ

С 2005 года, когда Конкурс был проведен впервые, у жителей двух регионов есть возможность получить грантовую поддержку в реализации социально значимых инициатив – полезных идей, меняющих к лучшему жизнь в отдельных населенных пунктах и даже муниципалитетах. Особое значение приобретают проекты, посвященные одной теме. В этом случае при реализации удается достичь комплексного, синергетического эффекта – как, например, при благоустройстве аллеи перед районным Центром культуры, досуга и кино в Усть-Цильме, оформлении малыми архитектурными формами Тропы здоровья в Усинске, создании туристического маршрута на территории музея-заповедника Пустозерск в Ненецком округе.