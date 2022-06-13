«Мы непобедимы!»: глава Коми Владимир Уйба возглавил велоакцию «Мы – Россия!»

Велоакция в Сыктывкаре объединила жителей столицы Коми.

11 мая Стефановская площадь в Сыктывкаре собрала всех велолюбителей на акцию «Мы — Россия! Мы вместе!». Традиционная велопробежка по улицам столицы Коми вернулась после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений.

С 14 часов к площади подъезжали на своём двухколёсном «друге» жители города.

Сначала все проходили регистрацию и получали на память фирменные футболки события с надписями #МыРоссия и #МыВместе.

Ни дождь, ни ветер – ничего не помешало сыктывкарцам стать участником велопрогулки.

В общей сложности их было около 2000 человек.

Самым многочисленным представителем на велозабеге была молодежь.

Также можно было наблюдать и большое количество молодых семей с детьми.

С горожанами в велоакции принимали участие и представители региональных госструктур: министры, депутаты и Глава Коми Владимир Уйба.

– Наша велоакция – это начало мощного марафона празднования самого главного государственного праздника – Дня России. То, что здесь собралось так много участников, – это ещё одно подтверждение того, что мы едины, мы Россия и мы непобедимы. Поздравляю всех с наступающим! – с напутственными словами выступил руководитель региона.

Погода была не самой комфортной, но участников велозабега это нисколько не смутило.

Сыктывкарцы отмечают, что давно не было в городе массового спортивного мероприятия.

Горожане согревались теплом музыкальных композиций артистов, которые до старта акции блистали в центре площади на мини-сцене.

К 15 часам участники велозабега активно стали выстраиваться на старте.

К этому времени уже все дороги предстоящего маршрута были перекрыты.

Со сцены автоинспекторы еще раз напомнили о правилах безопасности на дороге и о правильной перевозке детей на велосипеде.

После того как пошёл обратный отсчет с документальными кадрами с полета Юрия Гагарина, прозвучало всеми известное «Поехали!» и велосипедисты отправились в путь.

Маршрут был следующим: улица Ленина — левый поворот на улицу Куратова — левый поворот на улицу Кирова (через Кировский парк) — левый поворот на улицу Орджоникидзе — возращение на улицу Ленина — финиш на Стефановской площади.

Всего надо было проехать 2,2 км. Ведущая колонна финишировала спустя 8 минут после старта.

Завершилось всё небольшим концертом от творческих коллективов Сыктывкара.

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