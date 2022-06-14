«Мгновение, которое может спасти чью-то жизнь»: парламентарии Коми сдают кровь по большой любви

Донорство – это возможность подарить жизнь человеку. Фото: Госсовет Коми.

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Этот праздник, в первую очередь, нужен для того, чтобы люди получили больше информации о практике донорства и необходимости в безопасной крови и ее продуктах. Своим опытом донации поделились и депутаты Госсовета Республики Коми – председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков и председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев.

Первая сдача крови

Первый раз оба депутата стали донорами еще в студенческие годы. Молодому человеку, получившему травму, срочно понадобилась кровь. Конечно, студенты не остались равнодушны.

– Впервые я сдал кровь, когда учился в сыктывкарском медучилище. Страшно не было. Признаюсь, особых эмоций вообще не испытывал. Просто понимал острую необходимость в оказании помощи. Есть такое слово: «Надо», – вспоминает Андрей Климушев.

Андрей Климушев первый раз сдал кровь еще в студенческие годы. Фото: Госсовет Коми.

У Степана Чуракова первый опыт был менее приятным. Даже потемнело в глазах. Но в обморок молодой человек не упал.

– Я в целом с осторожностью отношусь к медицинским процедурам. Это было неприятно. Зато потом я был очень горд, что решился на это, – рассказывает депутат.

Первый опыт донации Степана Чуракова был не самым положительным. Но это не повлияло на важный выбор. Фото: Госсовет Коми.

Всего секунда боли

Именно страх, что будет больно или появится слабость, часто останавливает людей от сдачи крови. Но этот психологический барьер легко преодолеть, уверен Андрей Климушев.

– Да, первые разы у меня было ощущение, что вместе с кровью уходят силы. Но это лишь восприятие: на самом деле разрешенный объем крови при кроводаче таков, что человек не будет испытывать проблем, – считает депутат. – А что касается боли: болевой порог чувствительности у каждого индивидуален. Да, неприятно, когда прокалывают кожу, но это секунда. Зато как приятно осознавать, что это мгновение подарит другому человеку целую жизнь.

Подтверждением этих слов служит опыт Степана Чуракова. Несмотря на первые не очень хорошие впечатления, он продолжает сдавать кровь:

– Сейчас после донации у меня обычное состояние, не наблюдаю никаких изменений. К тому же, как говорят врачи, регулярное донорство способствует улучшению качества крови и снижению риска инфарктов и инсультов.

Степан Чураков старается быть полезным. Фото: Госсовет Коми.

Награда – удовлетворение

Но главное, конечно, это не польза для собственного здоровья, а помощь пациентам, нуждающимся в переливании крови.

– В донорстве, так и в других делах, главная награда – это моральное удовлетворение. Я не стал врачом, пожарным, спасателем, но я тоже спасаю жизни, как бы пафосно это ни звучало. Стараюсь быть полезным. Моя кровь поможет спасти чью-то жизнь, – говорит Степан Викторович.

– Для меня донорство – это возможность подарить жизнь человеку. Я сдаю кровь, потому что знаю точно: от этого зависит даже час жизни, но этот час может переломить кризис в здоровье пациента и принести в дальнейшем полноценную жизнедеятельность, – поддерживает Чуракова и его коллега по депутатскому корпусу Андрей Климушев.

Кстати, депутаты и работники аппарата Госсовета Коми ещё в конце апреля приняли участие в акции «Доноры – Донбассу». Компенсацию, положенную донорам за сдачу крови, направили на специальный счет для сбора средств жителям Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению депутатов Коми, донорство – это почетно. Фото: Госсовет Коми.

Депутаты-доноры рассказывают родным, друзьям и коллегам о своем опыте, чтобы вдохновить их своим примером. Конечно, сдавать или не сдавать кровь – личное дело каждого. По мнению парламентариев, к осознанию важности сдачи крови каждый должен прийти самостоятельно и только по большой любви к ближнему.

Полезная информация

• Как стать донором: инструкция Коми республиканской службы крови.

• Записаться на донацию и узнать подробности можно по телефону в Сыктывкаре: 286-013.

• В разных населенных пунктах республики работают выездные бригады. Расписание размещается в группе.

• После сдачи крови и её компонентов донорам выдается компенсация на питание: 866,05 рублей для Сыктывкара и Ухты, а для более северных городов – 1071,50 рубль.

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